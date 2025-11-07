Nel nuovo Cavallino Bianco di Caorle le suite ridisegnano la vacanza in famiglia

Aprirà il 1° maggio 2026 il nuovo Cavallino Bianco Caorle - Venezia, il Luxury Family Beach Resort che segna un nuovo capitolo per l’ospitalità dedicata alle famiglie. Con 101 suite e 416 posti letto, il complesso nasce con l’obiettivo di offrire spazi che accompagnino i ritmi reali di una vacanza familiare, con un design che unisce comfort, funzionalità e attenzione ai dettagli. Ogni suite dispone di terrazza fronte o vista mare, portando la luce dell’Adriatico all’interno di ambienti progettati per essere pratici e accoglienti, senza rinunciare all’eleganza.

Spazi pensati per la vita familiare

Le Family Suite sono concepite per adattarsi alle esigenze quotidiane di genitori e bambini. La camera dei più piccoli è sempre separata e dotata di TV autonoma, mentre l’ampia zona giorno si apre sull’esterno grazie a grandi vetrate e terrazze arredate.

Ogni suite è dotata di doppi bagni: uno dedicato agli adulti, con doccia o vasca, e uno a misura di bambino, completo di fasciatoio e accessori baby-friendly. A supporto della routine quotidiana, una pantry attrezzata con microonde, bollitore e stoviglie permette di preparare pappe o spuntini in autonomia.

La tecnologia resta discreta: climatizzazione e riscaldamento autonomi, connessione Wi-Fi, fino a tre TV per suite e baby monitor su richiesta. Tutto è pensato per garantire armonia e comfort in ogni momento della giornata.

Design e materiali ispirati al paesaggio costiero

Il progetto d’interni trae ispirazione dalla pineta e dalla luce dell’Adriatico. I materiali sono scelti per durabilità e benessere, con toni caldi, tessuti morbidi e linee contemporanee. L’atmosfera mantiene un equilibrio tra raffinatezza e calore domestico, creando un ambiente che favorisce la connessione tra genitori e figli.

Gli spazi interni seguono percorsi fluidi e funzionali, con una continuità visiva verso la spiaggia privata del resort, per vivere un’esperienza che unisce comfort e contatto con la natura.

Servizi e dotazioni “zero pensieri”

Il Cavallino Bianco Caorle - Venezia adotta la filosofia “zero pensieri”, garantendo una dotazione completa in ogni camera: accappatoi, ciabattine, kit bagno, phon, cassaforte, minibar e borsa mare con teli. Per i più piccoli sono disponibili prodotti per la cura del corpo della linea Bagnolino, oltre a stoviglie, microonde e bollitore per agevolare i momenti quotidiani in famiglia.

Suite di diverse tipologie per ogni esigenza

Le metrature delle suite variano da 46 a 118 metri quadrati, per accogliere nuclei familiari di dimensioni diverse. Tutte mantengono la stessa impostazione progettuale: terrazze vivibili, ambienti luminosi, doppi servizi e massima privacy. Le suite possono ospitare da 2 a 4 persone, con due soluzioni top fino a 6 ospiti. Si parte dalla Family Earl Suite, pratica e riservata, fino alla Family Royal Suite, fronte mare, con tre ambienti notte e tripli servizi.

Cavallino Bianco Caorle-Venezia: Family Royal Suite

La numerazione delle camere è pensata per facilitare l’orientamento: il primo numero identifica la torre, il secondo il piano, seguito dal numero progressivo. Un sistema che semplifica i movimenti e rende più immediato il check-in e la gestione dei servizi.

Ospitalità su misura per famiglie

Il Cavallino Bianco Caorle - Venezia sarà un resort riservato alle famiglie, con la presenza di almeno un minore nel nucleo, ma aperto anche a nonni o amici che viaggiano insieme. La formula All-in “Cavallino Bianco” offrirà un’esperienza completa, con servizi e spazi calibrati per ogni esigenza, nel contesto di un 5 stelle lusso dedicato al tempo di qualità, alla rigenerazione e al benessere condiviso.