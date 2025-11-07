Menu Apri login
Nel nuovo Cavallino Bianco di Caorle le suite ridisegnano la vacanza in famiglia

Nel 2026 aprirà il Cavallino Bianco Caorle-Venezia, nuovo Luxury Family Beach Resort del gruppo Cavallino Bianco. Le Family Suite diventano il cuore del progetto, con spazi su misura per la vita quotidiana di ogni famiglia

di Redazione CHECK-IN
 
07 novembre 2025 | 08:30

07 novembre 2025 | 08:30
 

Aprirà il 1° maggio 2026 il nuovo Cavallino Bianco Caorle - Venezia, il Luxury Family Beach Resort che segna un nuovo capitolo per l’ospitalità dedicata alle famiglie. Con 101 suite e 416 posti letto, il complesso nasce con l’obiettivo di offrire spazi che accompagnino i ritmi reali di una vacanza familiare, con un design che unisce comfort, funzionalità e attenzione ai dettagli. Ogni suite dispone di terrazza fronte o vista mare, portando la luce dell’Adriatico all’interno di ambienti progettati per essere pratici e accoglienti, senza rinunciare all’eleganza.

Spazi pensati per la vita familiare

Le Family Suite sono concepite per adattarsi alle esigenze quotidiane di genitori e bambini. La camera dei più piccoli è sempre separata e dotata di TV autonoma, mentre l’ampia zona giorno si apre sull’esterno grazie a grandi vetrate e terrazze arredate.

Ogni suite è dotata di doppi bagni: uno dedicato agli adulti, con doccia o vasca, e uno a misura di bambino, completo di fasciatoio e accessori baby-friendly. A supporto della routine quotidiana, una pantry attrezzata con microonde, bollitore e stoviglie permette di preparare pappe o spuntini in autonomia.

La tecnologia resta discreta: climatizzazione e riscaldamento autonomi, connessione Wi-Fi, fino a tre TV per suite e baby monitor su richiesta. Tutto è pensato per garantire armonia e comfort in ogni momento della giornata.

Design e materiali ispirati al paesaggio costiero

Il progetto d’interni trae ispirazione dalla pineta e dalla luce dell’Adriatico. I materiali sono scelti per durabilità e benessere, con toni caldi, tessuti morbidi e linee contemporanee. L’atmosfera mantiene un equilibrio tra raffinatezza e calore domestico, creando un ambiente che favorisce la connessione tra genitori e figli.

Gli spazi interni seguono percorsi fluidi e funzionali, con una continuità visiva verso la spiaggia privata del resort, per vivere un’esperienza che unisce comfort e contatto con la natura.

Servizi e dotazioni “zero pensieri”

Il Cavallino Bianco Caorle - Venezia adotta la filosofia “zero pensieri”, garantendo una dotazione completa in ogni camera: accappatoi, ciabattine, kit bagno, phon, cassaforte, minibar e borsa mare con teli. Per i più piccoli sono disponibili prodotti per la cura del corpo della linea Bagnolino, oltre a stoviglie, microonde e bollitore per agevolare i momenti quotidiani in famiglia.

Suite di diverse tipologie per ogni esigenza

Le metrature delle suite variano da 46 a 118 metri quadrati, per accogliere nuclei familiari di dimensioni diverse. Tutte mantengono la stessa impostazione progettuale: terrazze vivibili, ambienti luminosi, doppi servizi e massima privacy. Le suite possono ospitare da 2 a 4 persone, con due soluzioni top fino a 6 ospiti. Si parte dalla Family Earl Suite, pratica e riservata, fino alla Family Royal Suite, fronte mare, con tre ambienti notte e tripli servizi.

La numerazione delle camere è pensata per facilitare l’orientamento: il primo numero identifica la torre, il secondo il piano, seguito dal numero progressivo. Un sistema che semplifica i movimenti e rende più immediato il check-in e la gestione dei servizi.

Ospitalità su misura per famiglie

Il Cavallino Bianco Caorle - Venezia sarà un resort riservato alle famiglie, con la presenza di almeno un minore nel nucleo, ma aperto anche a nonni o amici che viaggiano insieme. La formula All-in “Cavallino Bianco” offrirà un’esperienza completa, con servizi e spazi calibrati per ogni esigenza, nel contesto di un 5 stelle lusso dedicato al tempo di qualità, alla rigenerazione e al benessere condiviso.

© Riproduzione riservata STAMPA

 
