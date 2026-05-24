La seconda vita dell'ex Colonia Pordenone: rinasce un pezzo di storia a Caorle

Il Cavallino Bianco Caorle - Venezia ha aperto ufficialmente le sue porte inaugurando una nuova destinazione dedicata all’ospitalità family luxury sul mare Adriatico. Il nuovo Luxury Family Beach Resort 5 stelle lusso di Caorle accoglie le prime famiglie in una struttura progettata per trasformare il soggiorno in un’esperienza fatta di comfort, relax, benessere e condivisione.

Una suite familiare al Cavallino Bianco Caorle

Una suite familiare al Cavallino Bianco Caorle

Situato direttamente sul mare di Caorle, in una delle località più amate del litorale veneto, il resort nasce con l’obiettivo di offrire una vacanza pensata realmente attorno alle esigenze delle famiglie contemporanee. La filosofia “It’s Family Time - Live it Now” si traduce in spazi funzionali, servizi dedicati, ambienti eleganti e una proposta capace di unire il relax degli adulti con il divertimento dei bambini.

Luxury family resort a Caorle: una nuova idea di vacanza sul mare

Il progetto del Cavallino Bianco Caorle - Venezia si sviluppa in armonia con il paesaggio naturale che lo circonda. Il mare Adriatico, la pineta e la luce diventano elementi centrali dell’esperienza. Le tonalità rosa delle facciate, gli archi bianchi, il verde degli alberi e gli accenti dorati degli interni definiscono un’estetica raffinata ma accogliente, capace di trasmettere immediatamente una sensazione di benessere.

La hall del Cavallino Bianco Caorle

La hall del Cavallino Bianco Caorle

L’intero resort è stato concepito per favorire la libertà di movimento e la condivisione dei momenti in famiglia. Gli spazi comuni dialogano continuamente con l’esterno, accompagnando gli ospiti tra spiaggia privata, aree relax, piscine, ristoranti e zone dedicate ai bambini. Il lusso, in questo contesto, non viene interpretato come distanza o formalità, ma come attenzione ai dettagli, qualità del servizio e capacità di far sentire ogni ospite accolto e libero di vivere il proprio tempo senza pensieri.

Family suite vista mare: comfort e servizi per tutta la famiglia

Uno degli elementi distintivi del resort è rappresentato dalle sue 101 family suite, progettate per adattarsi ai ritmi reali di una vacanza in famiglia. Le camere, dai 46 ai 118 metri quadrati, dispongono tutte di terrazza vista o fronte mare e offrono ambienti luminosi, funzionali e confortevoli.

Stanza con terrazza al Cavallino Bianco Caorle Una suite per famiglie arredata in modo completo e funzionale al Cavallino Bianco Caorle Bagni in suite moderni al Cavallino Bianco Caorle ‹ › Contenuto della gallery (JavaScript disabilitato): Stanza con terrazza al Cavallino Bianco Caorle Una suite per famiglie arredata in modo completo e funzionale al Cavallino Bianco Caorle Bagni in suite moderni al Cavallino Bianco Caorle

Le suite includono zone separate per adulti e bambini, doppi bagni - uno dei quali pensato appositamente per i più piccoli con fasciatoio e accessori baby-friendly - oltre a pantry attrezzata e tecnologie smart che semplificano la gestione quotidiana del soggiorno. Ogni dettaglio è stato studiato per garantire praticità e comfort senza rinunciare all’eleganza. Gli ambienti, caratterizzati da materiali naturali e colori caldi, permettono alle famiglie di vivere momenti di relax in uno spazio privato affacciato sul mare Adriatico.

Spiaggia privata e piscine riscaldate: il cuore della vacanza a Caorle

Il mare rappresenta il vero protagonista dell’esperienza al Cavallino Bianco Caorle - Venezia. La struttura si affaccia su una spiaggia privata di 5 ettari insignita della Bandiera Blu, caratterizzata da ampi spazi, sicurezza e accesso diretto dal resort. Le cabanas presenti sulla spiaggia offrono privacy e comfort grazie a letti king-size, minifrigo, tavoli, poltroncine e aree dedicate ai bambini. L’obiettivo è permettere alle famiglie di vivere il mare in totale relax, senza rinunciare ai servizi di un resort di lusso.

Oltre alle piscine, al Cavallino Bianco Caorle anche una spiaggia privata attrezzata

Oltre alle piscine, al Cavallino Bianco Caorle anche una spiaggia privata attrezzata

Anche l’acqua accompagna ogni momento della giornata attraverso le tre piscine indoor e outdoor riscaldate. L’area acquatica del piano terra è pensata per accogliere sia adulti sia bambini tra giochi d’acqua, pause al sole e momenti di relax. La piscina esterna Laguna diventa uno dei punti centrali della vita del resort, creando continuità tra spiaggia, attività all’aria aperta e spazi dedicati al benessere.

Lino Land: il mondo dedicato ai bambini e ai ragazzi

Grande attenzione è stata riservata agli ospiti più giovani grazie a Lino Land, uno spazio di 750 metri quadrati interamente dedicato a bambini e ragazzi. Dalla nursery Baby Lino fino alle aree per teen, ogni ambiente è stato progettato per stimolare creatività, socialità e autonomia in totale sicurezza. Illustrazioni colorate, mappe tematiche, giochi, laboratori e attività quotidiane trasformano la vacanza in un’esperienza coinvolgente.

Lino Land, uno spazio di 750 metri quadrati interamente dedicato a bambini e ragazzi

Lino Land, uno spazio di 750 metri quadrati interamente dedicato a bambini e ragazzi

La mascotte Lino accompagna i piccoli ospiti in un percorso fatto di gioco e scoperta, mentre i genitori possono contare sulla serenità di sapere che ogni spazio è stato progettato con attenzione specifica alle esigenze delle famiglie. La proposta family del resort punta a creare equilibrio tra momenti condivisi e spazi dedicati ai bambini, permettendo agli adulti di ritagliarsi pause di relax durante il soggiorno.

Spa adults only e wellness vista mare a Caorle

Il benessere occupa un ruolo centrale nell’offerta del resort. L’area wellness si sviluppa su oltre 4.000 metri quadrati tra piscine riscaldate, beauty farm, saune e zone relax. Al terzo piano si trovano Lea’s Beauty & Spa e la rooftop adults-only, uno spazio pensato esclusivamente per gli adulti che desiderano vivere momenti di tranquillità durante la vacanza.

Per gli adulti, possibilità di rilassarsi alla Lea’s Beauty & Spa

Per gli adulti, possibilità di rilassarsi alla Lea’s Beauty & Spa

La spa comprende sauna finlandese, biosauna, bagno turco, sale relax e la suggestiva Infinity Sky Pool esterna riscaldata con vista sulla pineta e sul mare Adriatico. Il Cielo Panorama Pool & Lounge completa l’esperienza wellness con un ambiente elegante e panoramico dedicato al relax, dove il tempo sembra rallentare tra luce naturale e vista sul paesaggio costiero di Caorle.

Ristoranti e cucina: l’offerta gastronomica del resort

La proposta gastronomica del Cavallino Bianco Caorle - Venezia è articolata in tre ristoranti distinti, ciascuno pensato per rispondere a esigenze differenti. Il Family Restaurant propone un’atmosfera conviviale e rilassata, ideale per le famiglie che desiderano condividere i pasti in un ambiente accogliente. Il Marco Polo - Adults-Only Restaurant è invece dedicato agli ospiti adulti in cerca di un’esperienza più tranquilla ed elegante, perfetta per una cena riservata o un momento di relax lontano dalle aree family.

Per gli adulti, possibilità di cenare in tranquillità al Marco Polo - Adults-Only Restaurant

Per gli adulti, possibilità di cenare in tranquillità al Marco Polo - Adults-Only Restaurant

Completa l’offerta il Ristorante dei Bambini, uno spazio progettato su misura per i più piccoli, con ambienti sicuri e un approccio pensato per rendere il momento del pasto semplice e piacevole. La ristorazione segue la stessa filosofia che caratterizza l’intero resort: creare armonia tra libertà, comfort e qualità dell’esperienza.

Servizi esclusivi e ospitalità family luxury sul mare Adriatico

A completare l’offerta del resort ci sono numerosi servizi dedicati al comfort degli ospiti. Il centro fitness, il bike hub per esplorare il territorio di Caorle, La Botega per lo shopping e il garage coperto da 170 posti auto contribuiscono a rendere il soggiorno pratico e senza pensieri. Gli spazi comuni, curati nei dettagli, comprendono lounge eleganti, aree gioco, sala biliardo vista mare e percorsi interni pensati per accompagnare gli ospiti tra le diverse aree della struttura.

Un'area gioco al Cavallino Bianco Caorle

Un'area gioco al Cavallino Bianco Caorle

Il Cavallino Bianco Caorle - Venezia nasce nell’area storica della ex Colonia Pordenone, oggi trasformata in un nuovo punto di riferimento per il turismo family luxury in Veneto. Con la sua apertura, il resort porta a Caorle una proposta capace di unire natura, mare, servizi esclusivi e attenzione autentica alle esigenze delle famiglie. Un luogo pensato per vivere il tempo insieme in modo più semplice, rilassato e coinvolgente, dove il lusso si misura soprattutto nella qualità dell’esperienza condivisa.