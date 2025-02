Constance Moofushi: un'oasi di sostenibilità e avventura alle Maldive

Il Constance Moofushi, resort 5 stelle nell’atollo di Ari Sud firmato Constance Hotels & Resorts, custodisce tutta la bellezza delle Maldive, grazie a un mix di lusso e semplicità.

Il Costance Moofushi Maldives

Il resort sorge su una piccola isola gioiello la cui forma vista dall’alto ricorda il profilo di una manta, dove il primo spettacolo lo regala Madre Natura quando il sole si tuffa all’orizzonte e dà vita a tramonti infuocati. Poi ci pensa Constance Moofushi a rendere unico il soggiorno con esperienze emozionanti pensate per incantare i propri ospiti.

Constance Moofushi: tra sostenibilità e biodiversità

Il Constance Moofushi da tempo si impegna nella protezione della biodiversità locale con programmi di sensibilizzazione volti alla tutela dell’ambiente: sia gli ospiti che il team sono incoraggiati a rispettare cultura locale, risorse naturali e animali.

Palafitte al Costance Moofushi Maldives

Elena Milanesi, la nuova biologa marina italiana del resort e appassionata “eco-warrior”, promuove tante attività volte alla protezione della biodiversità locale: guida gli ospiti nell’emozionante innesto e introduzione di nuovi coralli nell’Oceano Indiano e organizza regolarmente “missioni” per mantenere pulita la barriera corallina rimuovendone i detriti; insegna ai viaggiatori come comportarsi in caso di avvistamenti di tartarughe marine e anche il personale segue un programma di training sulle tecniche di salvataggio degli esemplari in pericolo.

L’isola di Moofushi, poi, è amata dai sub di tutto il mondo per la bellezza dei suoi fondali e la ricchezza della barriera corallina in cui vivono oltre 60 specie di coralli. Queste acque non a caso sono sulla rotta di migrazione di mante, squali balena, delfini e diavoli di mare, garanzia di incontri entusiasmanti per una vacanza indimenticabile.

Immersione con tartarughe al Costance Moofushi Maldives

Qua i subacquei esperti e gli ospiti più avventurosi possono scegliere tra più di 20 punti di immersione oppure optare per canoe e tavole da paddle trasparenti che la boat house mette a disposizione per andare alla scoperta di un vero e proprio santuario sommerso, senza emissioni di carbonio. Il Constance Moofushi, infatti, offre ai propri ospiti l’esperienza e la professionalità del centro diving più premiato delle Maldive, il Bluetribe, che propone corsi per tutti i livelli, workshop, un’ampia gamma di escursioni e attività, offrendo attrezzature all’avanguardia.

Constance Moofushi: tra immersioni e attività rilassanti

Oltre alle immersioni spiccano molte altre attività sportive come le escursioni in catamarano, il windsurf e il kayak. Gli ospiti meno avventurosi possono optare per il Cinefushi, suggestiva esperienza cinematografica con un raffinato set up sulla spiaggia e una selezione di oltre 100 film per far vivere alle coppie romantiche emozioni, tra comodi cuscini giganti davanti alla maestosità dall’Oceano.

Ristorante del Costance Moofushi Maldives

Per chi invece vuole riscoprire il proprio benessere c’è la Constance Spa con lussuosi trattamenti per la cura del viso e del corpo, uniti a rituali di massaggio esotici ispirati ad antiche tradizioni. Particolarmente apprezzata la possibilità di praticare yoga e meditazione guidata all’alba e al tramonto accompagnati dal sole che nasce e si tuffa nell’oceano.

Relax al Costance Moofushi Maldives

Non a caso qua, come nelle altre strutture firmate Constance Hotels & Resorts, ogni mercoledì va in scena il Wellness Wednesday, la giornata interamente dedicata al benessere e alla cura di corpo e mente, con un programma tematico ed esperienziale studiato da un team di esperti.