Un’isola a forma di manta: il resort maldiviano che vive in simbiosi con l’oceano

Nell’atollo di Ari Sud, alle Maldive, sorge il Constance Moofushi, un resort 5 stelle che unisce comfort di alto livello e rispetto per l’ambiente. La forma dell’isola, simile a una manta vista dall’alto, rappresenta perfettamente lo spirito del luogo: un’armonia autentica con la natura.

Il Costance Moofushi Maldives

Membro Platinum Green Globe, il resort adotta da oltre dieci anni pratiche ecologiche quotidiane, contribuendo alla conservazione della biodiversità locale e promuovendo attività che coinvolgono direttamente gli ospiti.

Barriera corallina e immersioni: un santuario per sub e appassionati del mare

Il Constance Moofushi è una delle mete preferite dai subacquei di tutto il mondo grazie alla straordinaria ricchezza dei fondali e alla posizione privilegiata su uno dei reef più affascinanti dell’arcipelago. Con oltre 60 specie di coralli e una fauna marina che include squali balena, mante, delfini e tartarughe, ogni immersione è un’esperienza irripetibile.

Immersione con tartarughe al Costance Moofushi Maldives

Il centro diving Bluetribe, tra i più premiati delle Maldive, propone corsi certificati per tutti i livelli, workshop tematici e più di 20 punti di immersione, con attrezzature moderne e guide qualificate. Inoltre, il resort mette a disposizione canoe e paddle trasparenti, per esplorare la laguna senza impatto ambientale.

Soggiorno eco-consapevole con esperienze coinvolgenti

La tutela dell’ambiente è al centro della filosofia del Constance Moofushi. Gli ospiti possono partecipare a missioni di pulizia dei fondali, progetti di innesto di coralli e incontri divulgativi su tematiche come la salvaguardia degli squali balena, delle tartarughe marine e della barriera corallina. Un modo autentico per vivere le Maldive in chiave consapevole.

Palafitte al Costance Moofushi Maldives

Benessere olistico tra yoga, spa e tramonti sull’oceano

Per chi cerca relax profondo e rigenerazione, il resort offre sessioni di yoga all’alba, meditazione guidata e trattamenti firmati Constance Spa, pensati per riequilibrare corpo e mente. Il motto “no shoes, no news” invita a liberarsi dallo stress e abbracciare una vacanza lenta, sensoriale e connessa all’essenza naturale dell’isola.

Relax al Costance Moofushi Maldives

Esperienze gourmet ed emozionali tra spiaggia e stelle

Ogni proposta gastronomica al Constance Moofushi è un momento da ricordare. Tra le esperienze più esclusive:

Ristorante del Costance Moofushi Maldives

Malaafaiy Breakfast - Colazione maldiviana privata sulla spiaggia all’alba

- Colazione maldiviana privata sulla spiaggia all’alba Sandbank Wine Tasting - Degustazione di vini su una lingua di sabbia deserta con sommelier

- Degustazione di vini su una lingua di sabbia deserta con sommelier Cinefushi - Cinema sotto le stelle con snack e champagne sulla spiaggia

- Cinema sotto le stelle con snack e champagne sulla spiaggia Moonlight Dinner - Cena romantica con menu di quattro portate e Champagne al chiaro di luna

Queste esperienze celebrano il piacere della condivisione in uno dei contesti più suggestivi dell’Oceano Indiano.

Sulla rotta delle creature marine: il cuore blu delle Maldive

Le acque intorno al resort sono parte di una rotta migratoria dove è possibile avvistare mante, squali balena e delfini. Ogni escursione in mare è una potenziale occasione per incontrare queste creature straordinarie, in un ecosistema protetto e ricco di vita.

Dove dormire in villa sull’acqua e aiutare la barriera corallina: il modello Moofushi

Il Constance Moofushi invita a vivere l’oceano con occhi nuovi, tra emozioni autentiche e rispetto profondo per l’ambiente.