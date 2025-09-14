EDITORIALI RIVISTE NETWORK CONTATTI NEWSLETTER
Un’isola a forma di manta: il resort maldiviano che vive in simbiosi con l’oceano

Un resort 5 stelle nell’atollo di Ari Sud alle Maldive, dove lusso e natura convivono in armonia. Esperienze subacquee, sostenibilità ambientale e benessere sensoriale lo rendono una meta unica nel cuore dell’Oceano Indiano

di Redazione CHECK-IN
14 settembre 2025 | 20:30
 

Nell’atollo di Ari Sud, alle Maldive, sorge il Constance Moofushi, un resort 5 stelle che unisce comfort di alto livello e rispetto per l’ambiente. La forma dell’isola, simile a una manta vista dall’alto, rappresenta perfettamente lo spirito del luogo: un’armonia autentica con la natura.

Un’isola a forma di manta: il resort maldiviano che vive in simbiosi con l’oceano

Il Costance Moofushi Maldives

Membro Platinum Green Globe, il resort adotta da oltre dieci anni pratiche ecologiche quotidiane, contribuendo alla conservazione della biodiversità locale e promuovendo attività che coinvolgono direttamente gli ospiti.

Barriera corallina e immersioni: un santuario per sub e appassionati del mare

Il Constance Moofushi è una delle mete preferite dai subacquei di tutto il mondo grazie alla straordinaria ricchezza dei fondali e alla posizione privilegiata su uno dei reef più affascinanti dell’arcipelago. Con oltre 60 specie di coralli e una fauna marina che include squali balena, mante, delfini e tartarughe, ogni immersione è un’esperienza irripetibile.

Un’isola a forma di manta: il resort maldiviano che vive in simbiosi con l’oceano

Immersione con tartarughe al Costance Moofushi Maldives

Il centro diving Bluetribe, tra i più premiati delle Maldive, propone corsi certificati per tutti i livelli, workshop tematici e più di 20 punti di immersione, con attrezzature moderne e guide qualificate. Inoltre, il resort mette a disposizione canoe e paddle trasparenti, per esplorare la laguna senza impatto ambientale.

Soggiorno eco-consapevole con esperienze coinvolgenti

La tutela dell’ambiente è al centro della filosofia del Constance Moofushi. Gli ospiti possono partecipare a missioni di pulizia dei fondali, progetti di innesto di coralli e incontri divulgativi su tematiche come la salvaguardia degli squali balena, delle tartarughe marine e della barriera corallina. Un modo autentico per vivere le Maldive in chiave consapevole.

Un’isola a forma di manta: il resort maldiviano che vive in simbiosi con l’oceano

Palafitte al Costance Moofushi Maldives

Benessere olistico tra yoga, spa e tramonti sull’oceano

Per chi cerca relax profondo e rigenerazione, il resort offre sessioni di yoga all’alba, meditazione guidata e trattamenti firmati Constance Spa, pensati per riequilibrare corpo e mente. Il motto “no shoes, no news” invita a liberarsi dallo stress e abbracciare una vacanza lenta, sensoriale e connessa all’essenza naturale dell’isola.

Un’isola a forma di manta: il resort maldiviano che vive in simbiosi con l’oceano

Relax al Costance Moofushi Maldives

Esperienze gourmet ed emozionali tra spiaggia e stelle

Ogni proposta gastronomica al Constance Moofushi è un momento da ricordare. Tra le esperienze più esclusive:

Un’isola a forma di manta: il resort maldiviano che vive in simbiosi con l’oceano

Ristorante del Costance Moofushi Maldives

  • Malaafaiy Breakfast - Colazione maldiviana privata sulla spiaggia all’alba
  • Sandbank Wine Tasting - Degustazione di vini su una lingua di sabbia deserta con sommelier
  • Cinefushi - Cinema sotto le stelle con snack e champagne sulla spiaggia
  • Moonlight Dinner - Cena romantica con menu di quattro portate e Champagne al chiaro di luna

Queste esperienze celebrano il piacere della condivisione in uno dei contesti più suggestivi dell’Oceano Indiano.

Sulla rotta delle creature marine: il cuore blu delle Maldive

Le acque intorno al resort sono parte di una rotta migratoria dove è possibile avvistare mante, squali balena e delfini. Ogni escursione in mare è una potenziale occasione per incontrare queste creature straordinarie, in un ecosistema protetto e ricco di vita.

Un’isola a forma di manta: il resort maldiviano che vive in simbiosi con l’oceano

Dove dormire in villa sull’acqua e aiutare la barriera corallina: il modello Moofushi

Il Constance Moofushi invita a vivere l’oceano con occhi nuovi, tra emozioni autentiche e rispetto profondo per l’ambiente.

Constance Moofushi Maldives
Atollo di Ari Sud 00200 Moofushi Island
Tel +960 668-1010
Lunedì-Domenica h24

© Riproduzione riservata STAMPA

 
