Un’isola a forma di manta: il resort maldiviano che vive in simbiosi con l’oceano

Nell’atollo di Ari Sud, alle Maldive, sorge il Constance Moofushi, un resort 5 stelle che unisce comfort di alto livello e rispetto per l’ambiente. La forma dell’isola, simile a una manta vista dall’alto, rappresenta perfettamente lo spirito del luogo: un’armonia autentica con la natura.
Il Costance Moofushi Maldives
Membro Platinum Green Globe, il resort adotta da oltre dieci anni pratiche ecologiche quotidiane, contribuendo alla conservazione della biodiversità locale e promuovendo attività che coinvolgono direttamente gli ospiti.
Barriera corallina e immersioni: un santuario per sub e appassionati del mare
Il Constance Moofushi è una delle mete preferite dai subacquei di tutto il mondo grazie alla straordinaria ricchezza dei fondali e alla posizione privilegiata su uno dei reef più affascinanti dell’arcipelago. Con oltre 60 specie di coralli e una fauna marina che include squali balena, mante, delfini e tartarughe, ogni immersione è un’esperienza irripetibile.
Immersione con tartarughe al Costance Moofushi Maldives
Il centro diving Bluetribe, tra i più premiati delle Maldive, propone corsi certificati per tutti i livelli, workshop tematici e più di 20 punti di immersione, con attrezzature moderne e guide qualificate. Inoltre, il resort mette a disposizione canoe e paddle trasparenti, per esplorare la laguna senza impatto ambientale.
Soggiorno eco-consapevole con esperienze coinvolgenti
La tutela dell’ambiente è al centro della filosofia del Constance Moofushi. Gli ospiti possono partecipare a missioni di pulizia dei fondali, progetti di innesto di coralli e incontri divulgativi su tematiche come la salvaguardia degli squali balena, delle tartarughe marine e della barriera corallina. Un modo autentico per vivere le Maldive in chiave consapevole.
Palafitte al Costance Moofushi Maldives
Benessere olistico tra yoga, spa e tramonti sull’oceano
Per chi cerca relax profondo e rigenerazione, il resort offre sessioni di yoga all’alba, meditazione guidata e trattamenti firmati Constance Spa, pensati per riequilibrare corpo e mente. Il motto “no shoes, no news” invita a liberarsi dallo stress e abbracciare una vacanza lenta, sensoriale e connessa all’essenza naturale dell’isola.
Relax al Costance Moofushi Maldives
Esperienze gourmet ed emozionali tra spiaggia e stelle
Ogni proposta gastronomica al Constance Moofushi è un momento da ricordare. Tra le esperienze più esclusive:
Ristorante del Costance Moofushi Maldives
- Malaafaiy Breakfast - Colazione maldiviana privata sulla spiaggia all’alba
- Sandbank Wine Tasting - Degustazione di vini su una lingua di sabbia deserta con sommelier
- Cinefushi - Cinema sotto le stelle con snack e champagne sulla spiaggia
- Moonlight Dinner - Cena romantica con menu di quattro portate e Champagne al chiaro di luna
Queste esperienze celebrano il piacere della condivisione in uno dei contesti più suggestivi dell’Oceano Indiano.
Sulla rotta delle creature marine: il cuore blu delle Maldive
Le acque intorno al resort sono parte di una rotta migratoria dove è possibile avvistare mante, squali balena e delfini. Ogni escursione in mare è una potenziale occasione per incontrare queste creature straordinarie, in un ecosistema protetto e ricco di vita.
Dove dormire in villa sull’acqua e aiutare la barriera corallina: il modello Moofushi
Il Constance Moofushi invita a vivere l’oceano con occhi nuovi, tra emozioni autentiche e rispetto profondo per l’ambiente.
Atollo di Ari Sud 00200 Moofushi Island