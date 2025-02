Dodici cene d'autore animano lo Jesolo Gourmet Festival

Jesolo ospita il Jesolo Gourmet Festival, un evento dedicato alla cucina italiana che si svolgerà dal 9 all’11 e dal 16 al 18 maggio. Durante il festival, 12 ristoranti selezionati proporranno cene curate da chef stellati, offrendo ai visitatori la possibilità di degustare menu d’autore.

A maggio si svolgerà il Jesolo Gourmet Festival

Jesolo Gourmet Festival, l’edizione 2025

L'iniziativa, organizzata da Globetrotter Gourmet in collaborazione con il Comune di Jesolo e il Consorzio di Imprese Turistiche JesoloVenice, mira a valorizzare la ristorazione locale e a promuovere Jesolo come destinazione gastronomica. «L’evento - afferma Marco Colognese, direttore creativo del festival e critico enogastronomico e collaboratore di Italia a Tavola - nasce dall’idea di fare di Jesolo una vetrina d’eccezione per raccontare uno spaccato dell’alta cucina italiana nelle differenti espressioni dei menu di cuoche e cuochi dalla personalità unica, come Terry Giacomello, Stefania di Pasquo e Alessandro Breda. Una rappresentazione dello stato dell’arte per una fascia gastronomica solida in un momento di transizione vitale per un brillante futuro della nuova cucina italiana, frutto della competenza di grandi professionisti del settore»

Jesolo Gourmet Festival, i partecipanti

I ristoranti coinvolti includono locali sul litorale come Fisherman, Amarmio, Hotel Falkensteiner, Terrazza Aurora e TerrazzaMare, vicino al faro. Nel centro del lido partecipano Rossi Restaurant, Al Torcio, Ristorante da Omar e Jolà Emotional Cuisine. Alcuni ristoranti si trovano nell'entroterra lagunare, tra cui Ristorante da Guido, Country House Salomè e Al Traghetto, dotato di attracco privato. «L’enogastronomia di un territorio è tra i fattori principali nella scelta di una destinazione per le proprie vacanze - dichiara l’assessore al turismo Alberto Maschio -. Grazie a Jesolo Gourmet Festival, la nostra città diventa centro nevralgico da cui far partire la promozione di questo segmento strategico dell’offerta turistica, con nomi di prestigio, a evidenziare che a Jesolo l’alta qualità s’incontra anche a tavola».

Jesolo: non solo mare, ma anche cucina d'autore

«Eccellenze per promuovere le eccellenze - conclude Luigi Pasqualinotto, presidente Consorzio di imprese turistiche JesoloVenice -. L’iniziativa, che segue il percorso avviato nel 2022 con Taste Jesolo, vuole andare in questa direzione: avere il meglio della gastronomia italiana per incentivare uno dei comparti per cui siamo scelti anche a livello internazionale. A volte diamo per scontato ciò che ci caratterizza e che deve essere valorizzato e aiutato a crescere. La manifestazione rientra in un progetto che tende, quindi, ad attrarre visitatori interessati a vivere il territorio anche al di là della spiaggia e della sola stagione estiva, approfondendo la conoscenza di prodotti e realtà locali. Una scelta strategica che mira a un turismo pensato per tutte le stagioni dell’anno, grazie a una città che sa sempre più presentarsi con colori, sapori ed eventi che creano forte attrattiva»