Alta cucina con vista mare: a Jesolo torna il festival gourmet

Il mare davanti, i fornelli accesi e una città che, per due weekend, cambia ritmo. Jesolo Gourmet Festival 2026 torna a mettere la città veneta al centro della scena gastronomica dal 15 al 17 e dal 22 al 24 maggio, con un’idea precisa: raccontare il territorio attraverso la cucina.

Jesolo oltre il mare: sei giorni di alta cucina tra ristoranti e ospiti stellati

Il format resta quello già collaudato, ma si muove con maggiore maturità. Dodici cene, dodici ristoranti coinvolti e una sequenza di chef stellati chiamati a confrontarsi con le brigate jesolane. Un dialogo che va oltre la firma e si sviluppa su tecniche, visioni e identità. Sullo sfondo, un obiettivo chiaro: consolidare il profilo gastronomico di una destinazione ancora troppo spesso letta solo come meta balneare, ma da tempo impegnata in un percorso più ampio.

Tra i protagonisti ci saranno Jonathan Brincat del Noni Restaurant (La Valletta), Massimiliano Delle Vedove dello Smoked Room (Madrid), insieme a nomi di riferimento della cucina italiana contemporanea come Anthony Genovese de Il Pagliaccio (Roma), Francesco Sodano di Famiglia Rana (Oppeano), Vincenzo Manicone del Ristorante Tancredi (Sirmione), Isa Mazzocchi del Ristorante La Palta (Piacenza) e Alessandro Rossi, oggi al Barbagianni dopo l’esperienza al Gabbiano 3.0. E ancora: Peppe Guida dell’Antica Osteria Nonna Rosa (Vico Equense), Nicola Giancarlo Gronchi del Ristorante Romano (Viareggio), Stefano Ciotti del Ristorante Nostrano (Pesaro), Tina Marcelli, stella verde prossima all’apertura del Ritterschänke a Campo Tures, e Peter Brunel dell’omonimo ristorante stellato di Arco.

«Jesolo Gourmet Festival 2026 è un intreccio di sensibilità, ingredienti, territori e linguaggi culinari diversi, capace di dialogare con la scena gastronomica jesolana - ha dichiarato Marco Colognese, direttore creativo della manifestazione e collaboratore di Italia a Tavola. Vogliamo far scoprire al pubblico la bellezza e le sfaccettature dell’alta cucina italiana e internazionale in un contesto già amato per la sua proposta turistica». Il programma si articola in sei serate dedicate al gusto: ogni sera, a partire dalle 20, andranno in scena due esperienze parallele, trasformando la città in un palcoscenico diffuso della cucina d’autore. Le cene saranno ospitate in una selezione di locali tra mare e laguna: Amarmio, Country House Salomè, Flora - Cucina, Bottega, Vino, Jolà Emotional Cuisine, Puro Cucina Autentica, Terrazza Aurora, TerrazzaMare, RoseMar Fine Restaurant, Ristorante da Omar, Ristorante da Guido e Zona d’Ombra.

Tutte le informazioni, gli aggiornamenti e le modalità di prenotazione sono disponibili a questo link.