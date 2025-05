Assaggi 2025: enogastronomia e cultura si incontrano a Viterbo

Dal 17 al 19 maggio 2025 torna Assaggi, il Salone dell’Enogastronomia Laziale, che si terrà per la prima volta all’interno del Complesso di Santa Maria in Gradi a Viterbo. La manifestazione propone un programma articolato tra esposizioni, degustazioni, laboratori, percorsi sensoriali e incontri con operatori del settore.

Assaggi, il Salone dell’Enogastronomia Laziale, torna dal 17 al 19 maggio

Assaggi, l'edizione 2025

La scelta di ospitare Assaggi 2025 nel complesso duecentesco di Santa Maria in Gradi introduce un forte legame tra patrimonio storico-architettonico ed eccellenze enogastronomiche. I due chiostri, medievale e rinascimentale, faranno da cornice a un percorso attraverso i sapori e la biodiversità del Lazio. L'evento si propone non solo come vetrina delle produzioni regionali, ma come spazio di relazione e confronto, in cui la tradizione locale incontra l’innovazione nazionale e internazionale.

Il Complesso di Santa Maria in Gradi ospiterà per la prima volta Assaggi - Il Salone dell‘Enogastronomia Laziale (foto Vera Anelli)

Assaggi 2025 offrirà tre giornate dedicate a diversi target. Sabato 17 e domenica 18 maggio il Salone sarà aperto al pubblico; lunedì 19 maggio sarà invece riservato agli operatori del settore, con ingresso gratuito previo accredito. Il programma comprende show-cooking con chef stellati, laboratori e percorsi sensoriali, talk e seminari su cultura gastronomica e innovazione agroalimentare e degustazioni guidate di prodotti locali. Dal vino ai salumi, dall’olio extravergine ai formaggi, passando per caffè, pasta, confetture, nocciole, miele, cioccolata, liquori e tisane, sarà possibile scoprire le produzioni del territorio attraverso storie di aziende e artigiani.

Il programma prevede show-cooking, laboratori e percorsi sensoriali, talk e seminari

La quarta edizione di Assaggi punta a consolidare il proprio ruolo di piattaforma per il food & beverage, aperta non solo ai curiosi e agli appassionati, ma anche ai professionisti del settore interessati a esplorare nuove opportunità di sviluppo. Il Salone intende valorizzare l’identità gastronomica del Lazio, aspirando a una proiezione internazionale grazie alla qualità delle sue produzioni. La conferenza stampa ufficiale di presentazione di Assaggi 2025 si terrà il 6 maggio alle ore 11.30 presso il Tempio di Vibia Sabina e Adriano a Roma, alla presenza degli enti organizzatori.

Fuori Assaggi: eventi in città e provincia

Accanto all’evento principale, dal 15 al 20 maggio si svolgerà Fuori Assaggi: un circuito di cene tematiche, aperitivi narrati, degustazioni guidate e incontri con i produttori che animeranno ristoranti, enoteche e locali del centro storico di Viterbo e della provincia. Un’iniziativa pensata per ampliare il racconto gastronomico e coinvolgere l’intero territorio in un’esperienza diffusa.