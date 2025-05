Vivere l'estate a Sölden tra James Bond, escursioni, bici ed esperienze gourmet

Situata nel cuore della Ötztal austriaca, la località alpina di Sölden si prepara ad accogliere i visitatori per la stagione estiva 2025 con una proposta che unisce sport all'aria aperta, panorami di alta quota e cucina regionale. A partire dal 6 giugno, escursionisti, ciclisti e amanti della montagna troveranno qui un'ampia rete di sentieri segnalati, impianti di risalita gratuiti e un ricco calendario di eventi. Il tutto accessibile attraverso la Ötztal Summer Card, che offre l'ingresso a numerose attività e servizi.

Sölden si prepara ad accogliere i visitatori per la stagione estiva 2025

Una rete escursionistica di 300 km tra le montagne

Sölden è circondata da un ambiente naturale ideale per gli appassionati di escursionismo. Durante l'estate, la zona offre 300 chilometri di sentieri curati e ben segnalati, percorribili a piedi o con il supporto degli impianti di risalita. I percorsi attraversano boschi, pascoli alpini, creste panoramiche e rifugi, adatti a diversi livelli di esperienza e preparazione.

Sölden è circondata da un ambiente naturale ideale per gli appassionati di escursionismo

Chi cerca itinerari più leggeri, può sfruttare le dodici funivie estive incluse nella Summer Card, utilizzabili una volta al giorno per la salita e la discesa. Questo rende accessibili anche i tratti più alti, offrendo esperienze montane senza necessariamente affrontare dislivelli impegnativi.

La Ötztal Summer Card: un pass per la valle

La Ötztal Summer Card è un elemento chiave dell'offerta estiva. Fornita gratuitamente a chi soggiorna in una delle 400 strutture convenzionate, oppure acquistabile separatamente in versione 3, 5, 7 o 10 giorni, la card include accesso gratuito agli impianti di risalita di Sölden e dei comuni limitrofi, utilizzo dei mezzi pubblici della valle, ingressi a musei, piscine e laghi alpini e partecipazione ad attività guidate ed escursioni organizzate Secondo l'Ente del Turismo locale, la carta rappresenta un vantaggio concreto per i viaggiatori: «La Summer Card permette agli ospiti di vivere appieno la valle senza dover pensare a costi aggiuntivi per trasporti o ingressi».

Numerosi gli eventi e le attività previsti

L'apertura ufficiale della stagione è fissata per il 6 giugno 2025, data che coincide anche con il primo weekend di eventi estivi. Fino al 9 giugno, il programma prevede gite guidate, momenti di convivialità con cucina all'aperto, musica dal vivo, intrattenimento per famiglie e occasioni di scoprire le bellezze paesaggistiche della valle. Durante questi giorni, sarà possibile esplorare percorsi meno noti, partecipare a degustazioni locali e ricevere informazioni dettagliate su escursioni e attività future.

Dieci anni di Bike Republic Sölden: un compleanno su due ruote

Uno dei poli di attrazione dell'estate 2025 è rappresentato dalla Bike Republic Sölden, il grande parco ciclabile costruito a partire dal 2015 e diventato una delle principali destinazioni europee per gli appassionati di mountain bike. Nel weekend dal 19 al 22 giugno, la località celebrerà il decimo anniversario della BRS con un ampio calendario di appuntamenti.

Uno dei centri di attrazione è la Bike Republic Sölden

Tra gli eventi in programma: il BRS Rally, una serie di escursioni competitive e non; la Bike Expo, dedicata a espositori e marchi del settore; la Riders Party e numerose iniziative collaterali pensate per un pubblico eterogeneo. Con 14 tracciati artificiali, 16 trail naturali, 13 percorsi enduro e due pump track, la Bike Republic si rivolge a tutti i livelli di abilità, dai principianti ai rider professionisti. Il parco è progettato per offrire una vera “esperienza di cittadinanza su due ruote” come indicato dallo slogan: «Una repubblica dove contano le discese, non le frontiere».

A 3.000 metri nel mondo di James Bond

Sölden è anche una destinazione cinematografica. Uno degli impianti di risalita, la Gaislachkoglbahn, porta direttamente a oltre 3.000 metri di altitudine, dove si trova il 007 ELEMENTS, il museo multimediale dedicato all'agente segreto più famoso del cinema.

007 ELEMENTS, il museo multimediale dedicato a James Bond

Il percorso espositivo, interattivo e immersivo, racconta le scene girate a Sölden nel film Spectre e offre una vista spettacolare sulle Alpi tirolesi, rendendo la visita un'esperienza culturale oltre che panoramica.

Appuntamento a settembre con gli Swatch Nines

Dal 12 al 14 settembre 2025, gli appassionati di sport estremi potranno assistere agli Swatch Nines, uno degli eventi più spettacolari dell'anno per il mondo del freeride e della mountain bike. Le esibizioni si svolgono su percorsi costruiti appositamente, con l'obiettivo di unire performance atletiche e paesaggi alpini in uno scenario unico.

Cucina d'altura: nasce il progetto Alpinarik Sölden

Una delle novità dell'estate è rappresentata da «Alpinarik Sölden», un'iniziativa che coinvolge rifugi alpini e produttori locali per creare piatti originali e coerenti con la tradizione gastronomica della valle. L'obiettivo è quello di valorizzare ingredienti come agnello, pesce, pane, vino e ortaggi locali con preparazioni semplici ma curate, nate dalla collaborazione tra cuochi, malgari e agricoltori. «Non è solo un modo per offrire piatti diversi, ma un'occasione per raccontare il territorio attraverso il cibo» spiega uno dei partecipanti al progetto. I «piatti firmati», serviti nei rifugi e locande aderenti, accompagneranno escursionisti e bikers lungo i percorsi.

I piatti firmati, serviti nei rifugi e locande aderenti, accompagneranno escursionisti e bikers lungo i percorsi.

Sölden, dove mangiare

Ötztaler Stube

Il ristorante Ötztaler Stube dell'Hotel Das Central si distingue per un ambiente accogliente, caratterizzato da pannelli e arredi in pino cembro che richiamano la tradizione alpina. La cucina propone un menu fisso di cinque o sette portate, con possibilità di variante vegetariana su richiesta. I piatti, ispirati alla tradizione regionale, integrano elementi contemporanei e utilizzano ingredienti locali come la trota salmonata di Längenfeld o il cervo allevato a Sölden.

Un piatto dell‘Ötztaler Stube

Il servizio è attento e professionale, con suggerimenti mirati per l'abbinamento dei vini scelti da una cantina che ospita oltre 30.000 bottiglie. La struttra riaprirà per la stagione a partire dal 9 luglio.

Ötztaler Stube Auweg, 3 6450 Sölden (Tirol) Tel +43 (0) 5254 22600

Black Sheep

Il ristorante gourmet Black Sheep dell'Hotel Bergland presenta un ambiente elegante, con interni curati nei toni scuri. La cucina si concentra esclusivamente sull'area alpina, utilizzando ingredienti provenienti per lo più entro un raggio di 200 km, principalmente da Austria e Alto Adige. Molti prodotti arrivano dal territorio circostante, comprese le erbe aromatiche coltivate nel giardino del ristorante.

Un piatto del ristorante Black Sheep

L'allevamento di pecore è gestito direttamente dalla struttura. Lo stile culinario è moderno, con influenze giapponesi ben dosate. Tra le proposte del menu a sei portate: gambero alpino con katsuobushi, bisque di pomodoro e yuzu, oppure pesce gatto tirolese con fave.

Black Sheep Dorfstraße, 114 6450 Sölden (Tirol) Tel +43 5254 22400

Sölden, dove dormire

Hotel Das Central

Il Das Central - Alpine Luxury Life Hotel di Sölden, riconosciuto dalla guida Gault Millau come uno dei migliori hotel di montagna, offre un ambiente curato caratterizzato da un livello elevato di servizi, comfort e ristorazione. L'hotel ospita un ampio centro SPA ispirato ai principi del feng shui, pensato per garantire relax e benessere.

L'Hotel Das Central

L'area wellness si articola su tre livelli e si distingue per l'allestimento tematico chiamato “Mondo dell'acqua Venezia”, ispirato alla città lagunare italiana. Al suo interno si trovano elementi decorativi come gondole originali, figure stilizzate e tessuti scenografici. Dalle vetrate, la vista si apre non sulla laguna ma sul paesaggio alpino del ghiacciaio.

Grünwald Resort Sölden

Al Grünwald Resort Sölden, la giornata sportiva in mountain bike può iniziare direttamente dalla struttura, grazie al collegamento diretto con i percorsi Gahe Line (blu) e Olm Full Line (nera). Il resort mette a disposizione un'infrastruttura adeguata e servizi mirati per gli appassionati di bici. Da novembre 2025 saranno disponibili nuove suite e appartamenti, in sostituzione degli chalet Brunnenkogel e Grieskogel, progettati per offrire massimo comfort e stile alpino, con spazi ampi, arredi di qualità e vista panoramica.

Il Grünwald Resort Sölden

Il Panorama Alm, situato nel cuore del resort, rappresenta un punto di ritrovo per l'après-ski invernale e le grigliate estive. A disposizione anche un'area wellness moderna con piscina, sauna privata in ogni chalet e servizio colazione in cestino.