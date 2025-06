Estate nella Valle dell'Ötztal tra adrenalina, avventura e relax

Con i suoi 1.600 chilometri di sentieri escursionistici, le innumerevoli attività outdoor e una gastronomia che sa sorprendere a ogni quota, l’Ötztal si conferma una delle destinazioni più complete delle Alpi. Non è solo una meta turistica, ma un invito a riscoprire quelle sfumature della nostra personalità che in genere lasciamo in un angolo. Sfumature coraggiose e contemplative, avventurose e meditative. Questa valle si snoda lungo cinque livelli climatici diversi, all'interno dei quali possiamo ritrovare le singole sfaccettature della nostra personalità di viaggiatori. La scoperta principale è che quest'area, la più estesa del Tirolo, supera ogni aspettativa: un territorio che riesce a coniugare l'adrenalina pura degli sport estremi con il relax più autentico delle Alpi, il tutto condito da una gastronomia che celebra la tradizione alpina con tocchi di sorprendente innovazione.

Ötztal, all’Aqua Dome tra avventura e relax

Il primo vero contatto è avvenuto con Aqua Dome di Längenfeld, che rappresenta l'equilibrio perfetto tra avventura e relax. Le vasche esterne galleggiano letteralmente nell'aria, offrendo ai bagnanti un'esperienza che oscilla tra il surreale e il sublime: immersi nell'acqua termale a 36 gradi, lo sguardo spazia sulle vette che toccano i tremila metri, mentre il corpo si abbandona alla carezza di acque che risalgono dalle profondità della terra, precisamente da 1865 metri sotto la superficie.

L'acqua non è l'unica protagonista di questo teatro del benessere che si estende su 50mila metri quadrati. La struttura, che ospita 200 camere e suite, dialoga con il paesaggio circostante attraverso un linguaggio architettonico che fa del legno locale e della pietra i propri alfabeti espressivi, seguendo i principi del Feng Shui in ogni dettaglio progettuale. L'ultima frontiera del lusso termale si chiama SPA 3000, un'area premium edificata sul tetto del complesso esistente che trasforma il benessere in un viaggio sensoriale attraverso le risorse autentiche dell'Ötztal. Su duemila metri quadrati distribuiti su due livelli, gli ospiti attraversano "mondi tematici" dove erbe, minerali e pietre preziose si fondono con gli elementi primordiali: fuoco, ghiaccio e acqua.

Al primo piano, l'Ötztal svela i suoi segreti botanici: timo selvatico, fieno alpino secco, cirmolo. I profumi non sono artificiali, ma distillazioni pure di una natura incontaminata. La sauna delle erbe alpine diventa un laboratorio olfattivo dove achillea, lavanda, menta e arnica vengono sapientemente dosate per creare atmosfere che sanno di pascoli d'alta quota. Il Kristallbad Ötztal rappresenta il culmine tecnologico di questa filosofia: magnesio e selenio vengono nebulizzati attraverso ugelli di precisione, trasformando il respiro in una terapia inalatoria che unisce scienza e natura.

Al secondo livello, otto metri di cristallo trasparente incorniciano le vette dei tremila, mentre le sale relax personalizzate offrono un palcoscenico privilegiato per contemplare uno spettacolo che cambia con le ore e le stagioni. I Längenfelder Badl'n completano l'esperienza: lettini subacquei dove abbandonarsi alla temperatura costante di 36 gradi, con le montagne come quinta scenografica di un relax che sa di eternità. Aqua Dome non galleggia solo nell'aria: fluttua nel tempo, sospeso tra innovazione e rispetto per un territorio che continua a stupire. Anche la cucina è speciale: lo chef ha creato un menu che celebra i prodotti dell'Ötztal e che racchiude tutti i sapori della montagna.

Ötztal Summer Card, la chiave per scoprire il territorio

Prima ancora di iniziare le nostre esplorazioni, abbiamo ricevuto quella che si è rivelata essere la chiave magica dell'intera esperienza: la Ötztal Summer Card. Questa tessera, inclusa gratuitamente per chi soggiorna in uno dei circa 400 esercizi partner della valle, è molto più di un semplice pass turistico. Durante il soggiorno abbiamo testato personalmente i vantaggi: dai trasporti pubblici gratuiti che collegano ogni angolo della valle agli accessi inclusi per i dodici impianti di risalita di Hochoetz, Sölden, Gurgl, Vent, Kühtai e Ochsengarten. Gratuito anche l'ingresso alle piscine, ai laghi e ai musei.

La vera sorpresa è stata scoprire che la card include anche l'ingresso gratuito all'Area 47 in periodi selezionati e tariffe ridotte per l’Aqua Dome. Come giornalisti abituati a calcolare meticolosamente i costi di ogni esperienza di viaggio, abbiamo apprezzato immediatamente il valore aggiunto di questa formula all-inclusive.

Area 47, adrenalina austriaca

Il battesimo del fuoco nell'Ötztal è avvenuto - nella seconda giornata del viaggio stampa - all'Area 47, il parco avventura più grande d'Austria. Assistere da spettatori - attoniti e con le ginocchia che tremavano per interposta persona - a un susseguirsi di imprese da far rizzare i capelli è stato umiliante quanto elettrizzante. Una di quelle esperienze in cui ci si sente microscopici di fronte all'audacia altrui, ma anche profondamente vivi nel rendersi conto di quanta adrenalina può esistere, anche solo guardando. La Water Area di 20 mila metri quadrati, con il suo impianto di wakeboard unico nell'Austria occidentale, offre uno spettacolo continuo di acrobazie acquatiche che sfidano ogni legge di gravità.

Ötztal, alla scoperta del lago di Piburg

Dopo l'adrenalina pura dell'Area 47, il viaggio è proseguito verso una delle scoperte più inaspettate dell'intera esperienza: il lago di Piburg. Situato a Oetz a 913 metri sul livello del mare, questo specchio d'acqua cristallina ha rappresentato il perfetto contrappunto alle emozioni estreme vissute poco prima. Immerso nel cuore della foresta, il lago di Piburg si è rivelato molto più di una semplice tappa del nostro itinerario. È il lago balneabile più caldo del Tirolo. Questa distesa d'acqua cristallina, unita alla posizione scenografica tra abeti secolari e montagne che si specchiano sulla superficie, crea un'atmosfera quasi magica.

La passeggiata che circonda il lago è un invito alla contemplazione dopo ore di sport estremi. Il piccolo rifugio sulle sponde del lago propone una cucina semplice ma autentica: abbiamo assaggiato una trota del lago accompagnata da patate novelle e verdure dell'orto locale, il tutto mentre un tiepido sole filtrava tra i rami creando giochi di luce sull'acqua. Il contrasto con l'ambiente high-tech e adrenalinico dell'Area 47 non poteva essere più marcato, eppure entrambe le esperienze si sono completate perfettamente, dimostrando la straordinaria varietà che l'Ötztal sa offrire anche in una singola giornata.

Ötztal, Stuibenfall da mozzare il fiato

La terza giornata si è aperta con un'esperienza che difficilmente dimenticheremo: la visita alle cascate di Stuiben, lo Stuibenfall, un imponente fenomeno naturale che deve il suo nome alle nuvole di polvere d'acqua che si alzano dove l'Horlachbach precipita a valle attraverso due ripidi gradini. La vera avventura è iniziata quando abbiamo affrontato i circa 700 gradini che risalgono - o scendono a seconda di come si intraprende il sentiero - lungo la cascata. Partendo dalla cima, ogni passo verso il basso ha rivelato una prospettiva diversa di questo spettacolo d'acqua: gli spruzzi raggiungevano le piattaforme panoramiche, creando una nebbia rinfrescante che avvolgeva tutto in un'atmosfera quasi mistica. Il rumore dell'acqua che precipita diventa assordante e ipnotico allo stesso tempo, una sinfonia naturale che accompagna la salita.

L'emozione culminante è stata attraversare il ponte sospeso - il cosiddetto ponte tibetano - che conduce alla piattaforma panoramica superiore. Camminare sospesi nel vuoto, con le cascate che ruggiscono sotto i piedi e la valle che si estende all'orizzonte, è stata un'esperienza che ha fatto battere il cuore non solo per lo sforzo fisico. Dalla piattaforma superiore, lo spettacolo dell'acqua che precipita per 159 metri è semplicemente maestoso: una cortina liquida che cambia forma e intensità seguendo i capricci del vento e della luce. Durante la discesa, ancora inebriati dagli spruzzi e dall'adrenalina, abbiamo compreso perché lo Stuiben Trailrun (22-24 maggio 2025) attiri 800 atleti disposti a sfidare questi 728 gradini naturali e in acciaio. Non è solo una competizione sportiva, ma un rito di passaggio che unisce l'uomo alla potenza primordiale della natura alpina.

Estate a Sölden: natura, bici, sapori e avventura

Dopo l'apertura degli impianti di risalita e della Bike Republic Sölden, dal 6 al 9 giugno si sono tenuti i tour guidati, musica dal vivo, barbecue e attività outdoor. Ecco i prossimi appuntamenti:

19-22 giugno: 10 anni della Bike Republic Sölden: BRS Rally, Bike Expo, Riders Party e show su due ruote.

12-14 settembre: tornano gli Swatch Nines, spettacolo e acrobazie spettacolari in alta quota.

Un salto nel mondo di 007: si sale con la Gaislachkoglbahn fino al 007 Elements, a 3mila metri.

Gusto in alta quota: con "Alpinarik Sölden", piatti gourmet nei rifugi, cucinati con prodotti locali.

007 ELEMENTS, il museo multimediale dedicato a James Bond

Ötztal, dove mangiare e dormire

Ecco alcuni suggerimenti su dove mangiare e dormire nell' Ötztal:

Ötztaler Stube

Il ristorante Ötztaler Stube dell'Hotel Das Central si distingue per un ambiente accogliente, caratterizzato da pannelli e arredi in pino cembro che richiamano la tradizione alpina. La cucina propone un menu fisso di cinque o sette portate, con possibilità di variante vegetariana su richiesta. I piatti, ispirati alla tradizione regionale, integrano elementi contemporanei e utilizzano ingredienti locali come la trota salmonata di Längenfeld o il cervo allevato a Sölden.

Il servizio è attento e professionale, con suggerimenti mirati per l'abbinamento dei vini scelti da una cantina che ospita oltre 30.000 bottiglie. La struttra riaprirà per la stagione a partire dal 9 luglio.

Ötztaler Stube Auweg 3 6450 Sölden (Austria) Tel +43 (0) 5254 22600

IceQ

Ice Q è un ristorante gourmet situato a 3.048 metri di altitudine nelle Alpi Venoste, nella Valle dell’Ötztal. La struttura, un capolavoro di architettura contemporanea, si distingue per la sua forma unica che ricorda blocchi di ghiaccio impilati. Progettato per resistere ai continui cambiamenti di temperatura tipici dell’alta quota, il ristorante offre ai visitatori un’esperienza straordinaria anche grazie al tetto terrazza panoramico e a un ponte sospeso che collega Ice Q con il punto più alto della montagna. Il menu propone una rivisitazione della cucina regionale tirolese, con piatti che esaltano ingredienti locali e tradizioni gastronomiche reinterpretate con creatività.

Tuttavia, il vero protagonista del ristorante è il vino: Ice Q ospita infatti una cantina speciale dedicata all’affinamento del Pino 3000, un Pinot Noir pluripremiato creato esclusivamente per questo luogo. Questa cuvée unica è il risultato di una collaborazione internazionale tra tre produttori di alto livello: la cantina tedesca Dr. Heger, situata a Ihringen, vicino a Colmar; la cantina austriaca Paul Achs, affacciata sul lago di Neusiedl; e la cantina italiana di St. Pauls, ad Appiano in Alto Adige. Unendo le caratteristiche di questi tre territori, il Pino 3000 racconta una storia di eleganza, complessità e freschezza che si sposa perfettamente con l’ambiente alpino circostante e con l’offerta gastronomica del ristorante. Ice Q non è solo un luogo dove mangiare, ma una destinazione che coniuga architettura, paesaggio e alta cucina in un’esperienza indimenticabile.

IceQ Dorfstraße 115 6450 Sölden (Austria) Tel +43 664 96 09 368

Black Sheep

Il ristorante gourmet Black Sheep dell'Hotel Bergland presenta un ambiente elegante, con interni curati nei toni scuri. La cucina si concentra esclusivamente sull'area alpina, utilizzando ingredienti provenienti per lo più entro un raggio di 200 km, principalmente da Austria e Alto Adige. Molti prodotti arrivano dal territorio circostante, comprese le erbe aromatiche coltivate nel giardino del ristorante.

L'allevamento di pecore è gestito direttamente dalla struttura. Lo stile culinario è moderno, con influenze giapponesi ben dosate. Tra le proposte del menu a sei portate: gambero alpino con katsuobushi, bisque di pomodoro e yuzu, oppure pesce gatto tirolese con fave.

Black Sheep Dorfstraße, 114 6450 Sölden (Austria) Tel +43 5254 22400

Hotel Das Central

Il Das Central - Alpine Luxury Life Hotel di Sölden, riconosciuto dalla guida Gault Millau come uno dei migliori hotel di montagna, offre un ambiente curato caratterizzato da un livello elevato di servizi, comfort e ristorazione. L'hotel ospita un ampio centro SPA ispirato ai principi del feng shui, pensato per garantire relax e benessere.

L'area wellness si articola su tre livelli e si distingue per l'allestimento tematico chiamato “Mondo dell'acqua Venezia”, ispirato alla città lagunare italiana. Al suo interno si trovano elementi decorativi come gondole originali, figure stilizzate e tessuti scenografici. Dalle vetrate, la vista si apre non sulla laguna ma sul paesaggio alpino del ghiacciaio.

Grünwald Resort Sölden

Al Grünwald Resort Sölden, la giornata sportiva in mountain bike può iniziare direttamente dalla struttura, grazie al collegamento diretto con i percorsi Gahe Line (blu) e Olm Full Line (nera). Il resort mette a disposizione un'infrastruttura adeguata e servizi mirati per gli appassionati di bici. Da novembre 2025 saranno disponibili nuove suite e appartamenti, in sostituzione degli chalet Brunnenkogel e Grieskogel, progettati per offrire massimo comfort e stile alpino, con spazi ampi, arredi di qualità e vista panoramica.

Il Panorama Alm, situato nel cuore del resort, rappresenta un punto di ritrovo per l'après-ski invernale e le grigliate estive. A disposizione anche un'area wellness moderna con piscina, sauna privata in ogni chalet e servizio colazione in cestino.

Grünwald Resort Sölden Panoramastraße, 43 6450 Sölden (Austria) Tel +43 650 2366487

Aqua Dome

Nel cuore della natura incontaminata della Val Venosta, circondato dalla maestosità delle montagne, si trova un’oasi di autentico benessere: il resort Aqua Dome Therme di Längenfeld. Con il motto «Innalza il tuo spirito!», questo centro termale è l’unico nel Tirolo a sfruttare le calde sorgenti termali, conosciute fin dal XVI secolo, quando il “Längenfelder Badl” era già meta ambita e apprezzata. L’acqua termale solforosa, che sgorga da una profondità di 1865 metri a oltre 27 gradi, è la protagonista di questa esperienza rigenerante.

Inaugurato nel 2004, l’Aqua Dome è di proprietà della Vamed Vitality World, una società internazionale specializzata in centri termali e benessere, attiva dal 1995.