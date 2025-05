Giardino segreto, terrazza panoramica e non solo: torna l'Hotel Gabrielli a Venezia

A partire dal 9 luglio 2025 l’Hotel Gabrielli tornerà ad accogliere ospiti nel cuore di Venezia. Lo storico albergo, situato sulla Riva degli Schiavoni e da sempre parte del paesaggio lagunare, entra a far parte della collezione Starhotels, accanto allo Splendid Venice. Il progetto di restauro ha trasformato il Gabrielli in un hotel 5 stelle, preservando il legame con la città e la sua identità architettonica.

L'Hotel Gabrielli è pronto a riaprire

Hotel Gabrielli, un nuovo capitolo di una lunga storia

L’Hotel Gabrielli è attivo dal 1856, custodito per generazioni dalla famiglia Perkhofer. Oggi, con un accordo di locazione immobiliare, si affida alla gestione di Starhotels Collezione, continuando a essere un punto di riferimento per l’ospitalità veneziana. L’albergo si trova a pochi passi da Piazza San Marco, dall’Arsenale e dai Giardini della Biennale, con affacci diretti sul bacino di San Marco e sull’Isola di San Giorgio Maggiore.

Hotel Gabrielli: concierge

Il restauro, affidato allo studio Andrea Auletta Interiors, ha valorizzato gli elementi originali: lampadari di Murano, colonne in pietra d’Istria, soffitti a cassettoni e pavimenti in legno. La nuova identità architettonica si esprime in ambienti sobri, dove colori e materiali evocano la laguna e la pietra veneziana. ‹‹Venezia - spiega il designer Andrea Auletta - è stata la nostra principale ispirazione: abbiamo cercato un dialogo coerente tra artigianato, comfort contemporaneo e memoria del luogo››.

Hotel Gabrielli, un’accoglienza su misura

Il nuovo Hotel Gabrielli ha ridotto il numero di camere da 105 a 66 tra camere e suite, privilegiando la qualità degli spazi. Ogni stanza è stata ripensata con arredi selezionati, illuminazione diffusa e viste panoramiche. La Suite Presidenziale, tra le più ampie di Venezia, include un’altana privata con vista sulla laguna.

Il progetto rientra nell’iniziativa La Grande Bellezza - The Dream Factory, promossa da Starhotels per il sostegno all’artigianato italiano. Sono stati recuperati oltre 700 pezzi di illuminazione artistica muranese, restaurati in collaborazione con aziende storiche come Archimede Seguso e Pauly & C.. Anche gli elementi architettonici principali, dalla scala all’ingresso ai soffitti lignei, sono stati preservati e integrati con materiali naturali.

Hotel Gabrielli, un giardino nascosto e una terrazza sulla laguna

Uno degli elementi distintivi del Gabrielli è il giardino interno, uno dei più grandi dell’isola centrale veneziana, riportato alla luce con un intervento di riqualificazione botanica. Ulivi secolari e piante autoctone ne fanno un luogo raro di quiete nel cuore pulsante della città.

Hotel Gabrielli: gran corte

Il sesto piano ospita la nuova Terrazza Gabrielli, uno sky bar con vista a 360 gradi sulla città e sulla laguna. L’ambiente, caratterizzato da tonalità calde e arredi sobri, è stato pensato per accogliere sia gli ospiti dell’hotel che il pubblico esterno, offrendo un punto panoramico privilegiato su Venezia.

Hotel Gabrielli: terrazza panoramica

Una SPA al piano nobile per il benessere dopo la visita

Completano l’esperienza dell’hotel una SPA al piano nobile, con hammam, sauna, doccia emozionale e sala trattamenti. Si tratta di un ambiente intimo e rigenerante, pensato per offrire momenti di relax dopo una giornata tra le calli veneziane.

Elisabetta Fabri, presidente e ad di Starhotels

Ristorante Caffè Gabrielli e K Lounge: spazi aperti anche alla città

L’offerta gastronomica del nuovo Gabrielli si articola tra il Ristorante Caffè Gabrielli e il K Lounge Bar, entrambi accessibili anche ai non ospiti. Gli ambienti, arredati con legno canaletto, marmi verdi e specchi d’autore, offrono un’atmosfera rilassata e accogliente. La corte interna, parzialmente coperta, è attrezzata come giardino d’inverno fruibile tutto l’anno.

Hotel Gabrielli: il ristorante caffè Gabrielli

Un nuovo ingresso nella collezione The Leading Hotels of the World

L’Hotel Gabrielli è stato recentemente ammesso nella selezione di The Leading Hotels of the World, che raccoglie alberghi di eccellenza a livello globale. L’ingresso conferma il posizionamento alto di gamma della struttura e l’attenzione ai criteri di autenticità, comfort e qualità del servizio.