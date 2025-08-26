Gabrielli, nuova vita per l’hotel veneziano amato da Kafka e Freud

Dopo sei anni, l’Hotel Gabrielli riapre le porte a Venezia, offrendo una nuova esperienza di lusso e comfort sulla Riva degli Schiavoni. Struttura storica, amata da Franz Kafka e da numerosi artisti e intellettuali, l’albergo combina charme veneziano, eleganza contemporanea e servizi esclusivi, diventando una meta di riferimento per ospiti internazionali e appassionati di esperienze uniche. L'hotel ha appena riaperto i battenti ed è pronto ad accogliere la clientela, con un mese di ritardo rispetto a quanto annunciato dalla catena Starhotels, che aveva previsto la riapertura a inizio luglio.

L'Hotel Gabrielli è pronto a riaprire

Hotel Gabrielli, un nuovo capitolo di una lunga storia

L’Hotel Gabrielli è attivo dal 1856, custodito per generazioni dalla famiglia Perkhofer. Oggi, con un accordo di locazione immobiliare, si affida alla gestione di Starhotels Collezione, con un accordo di 27 anni, continuando a essere un punto di riferimento per l’ospitalità veneziana. L’albergo si trova a pochi passi da Piazza San Marco, dall’Arsenale e dai Giardini della Biennale, con affacci diretti sul bacino di San Marco e sull’Isola di San Giorgio Maggiore. La struttura ha accolto personaggi illustri come Sigmund Freud, Adolf Loos, Wim Wenders e Tadao Ando.

Hotel Gabrielli: concierge

Il restauro, affidato allo studio Andrea Auletta Interiors, ha valorizzato gli elementi originali: lampadari di Murano, colonne in pietra d’Istria, soffitti a cassettoni e pavimenti in legno. La nuova identità architettonica si esprime in ambienti sobri, dove colori e materiali evocano la laguna e la pietra veneziana. ‹‹Venezia - spiega il designer Andrea Auletta - è stata la nostra principale ispirazione: abbiamo cercato un dialogo coerente tra artigianato, comfort contemporaneo e memoria del luogo››.

Hotel Gabrielli, un’accoglienza su misura

Il nuovo Hotel Gabrielli ha ridotto il numero di camere da 105 a 66 tra camere e suite, privilegiando la qualità degli spazi. Ogni stanza è stata ripensata con arredi selezionati, illuminazione diffusa e viste panoramiche. La suite presidenziale, con altana privata, regala una vista panoramica su San Giorgio, mentre le altre stanze variano dagli 800 ai 3.000 euro per notte. Gli interni valorizzano materiali locali come pietra d’Istria, legno e ferro battuto, lampadari in vetro di Murano e pavimenti veneziani, mantenendo un design sobrio e armonioso.

Hotel Gabrielli: Polifera suite 1/3 Hotel Gabrielli: una suite 2/3 Hotel Gabrielli: suite vista laguna 3/3 Previous Next

Il progetto rientra nell’iniziativa La Grande Bellezza - The Dream Factory, promossa da Starhotels per il sostegno all’artigianato italiano. Sono stati recuperati oltre 700 pezzi di illuminazione artistica muranese, restaurati in collaborazione con aziende storiche come Archimede Seguso e Pauly & C.. Anche gli elementi architettonici principali, dalla scala all’ingresso ai soffitti lignei, sono stati preservati e integrati con materiali naturali.

Hotel Gabrielli, un giardino nascosto e una terrazza sulla laguna

Uno degli elementi distintivi del Gabrielli è il giardino interno, uno dei più grandi dell’isola centrale veneziana, riportato alla luce con un intervento di riqualificazione botanica. Ulivi secolari e piante autoctone ne fanno un luogo raro di quiete nel cuore pulsante della città.

Hotel Gabrielli: gran corte

Il sesto piano ospita la nuova Terrazza Gabrielli, uno sky bar con vista a 360 gradi sulla città e sulla laguna. L’ambiente, caratterizzato da tonalità calde e arredi sobri, è stato pensato per accogliere sia gli ospiti dell’hotel che il pubblico esterno, offrendo un punto panoramico privilegiato su Venezia.

Hotel Gabrielli: terrazza panoramica

Una SPA al piano nobile per il benessere dopo la visita

Completano l’esperienza dell’hotel una SPA al piano nobile, con hammam, sauna, doccia emozionale e sala trattamenti. Si tratta di un ambiente intimo e rigenerante, pensato per offrire momenti di relax dopo una giornata tra le calli veneziane.

Elisabetta Fabri, presidente e ad di Starhotels

Ristorante Caffè Gabrielli e K Lounge: spazi aperti anche alla città

L’offerta gastronomica del nuovo Gabrielli si articola tra il Ristorante Caffè Gabrielli e il K Lounge Bar, entrambi accessibili anche ai non ospiti. Gli ambienti, arredati con legno canaletto, marmi verdi e specchi d’autore, offrono un’atmosfera rilassata e accogliente. La corte interna, parzialmente coperta, è attrezzata come giardino d’inverno fruibile tutto l’anno. Il caffè con terrazza permette di vivere la città da una prospettiva unica. La cucina, curata dallo chef Mirko Pistorello, privilegia ingredienti locali, stagionali e a km zero, in linea con un’esperienza gastronomica di alta qualità.

Chef Mirko Pistorello (Foto: FB Ristorante Mulinello)

Un nuovo ingresso nella collezione The Leading Hotels of the World

L’Hotel Gabrielli è stato recentemente ammesso nella selezione di The Leading Hotels of the World, che raccoglie alberghi di eccellenza a livello globale. L’ingresso conferma il posizionamento alto di gamma della struttura e l’attenzione ai criteri di autenticità, comfort e qualità del servizio.