Dama Dama Restaurant: nuova identità tra design e cucina sostenibile

Il Dama Dama Restaurant, ristorante fine dining all'interno dell'Argentario Golf & Wellness Resort, si presenta con una nuova veste che integra design contemporaneo e cucina territoriale. Il progetto rientra in un più ampio percorso di valorizzazione dell'identità dell'intera struttura, membro degli Autograph Collection Hotels del gruppo Marriott International. La firma dell'intervento è dell'interior designer Andrea Fogli, mentre la direzione della cucina è affidata allo chef Emiliano Lombardelli, originario dell'Argentario. La filosofia progettuale riflette una visione dove estetica e gastronomia sono strumenti di racconto del territorio.

Dama Dama Restaurant: design contemporaneo e cucina territoriale

Dama Dama Restaurant, linee guida progettuali: materico, fuoco, miele

Il nuovo design del ristorante si allontana dalle atmosfere rustiche precedenti. Pareti e pavimenti in grigio antracite, un camino centrale e sculture materiche definiscono un ambiente più essenziale e raccolto. L'elemento naturale rimane centrale, ma viene reinterpretato in chiave sofisticata. Uno degli elementi decorativi più rappresentativi è la scultura in bronzo di un cervo, riferimento diretto al nome del ristorante: Dama Dama è infatti il nome scientifico del daino, specie presente nei boschi dell'Argentario.

Il concept del nuovo layout si articola attorno a tre temi chiave: materico, fuoco e miele

Il concept del nuovo layout si articola attorno a tre temi chiave: materico, fuoco e miele. Il primo è tradotto in vasi in ceramica, pannelli lignei, tavoli in legno grezzo e stool in legno pietrificato. Il fuoco è richiamato dal camino centrale, mentre il miele si riflette nei dettagli in ottone presenti anche nelle altre aree del resort. L'obiettivo dichiarato del progetto è creare una connessione visiva e sensoriale tra design e cucina, in modo da offrire un'esperienza coerente in ogni fase del percorso gastronomico.

Emiliano Lombardi, chef di Dama Dama

Il restyling ha portato anche a una riduzione dei coperti, con l'obiettivo di rendere il servizio più personalizzato. La sala d'ingresso è stata riconfigurata in una lounge con divani, poltrone basse e sedute in pelle invecchiata, utilizzabile anche per cocktail o cene informali. All'ingresso è stato collocato un tavolo in legno grigio decorato con fiori freschi, libri e oggetti naturali. L'elemento funge da punto di accoglienza per gli ospiti prima di essere accompagnati al tavolo. «Ogni elemento decorativo è pensato per dialogare con la proposta gastronomica», spiega Andrea Fogli. L'illuminazione a soffitto prevede lampadari scenografici color oro e nero, in grado di definire le diverse zone funzionali del ristorante. Le opere d'arte astratte, le sculture metalliche e i pannelli materici contribuiscono a rendere l'ambiente coerente con una proposta culinaria che privilegia la stagionalità e la territorialità.

Dama Dama Restaurant, la cucina dello chef Lombardelli: tradizione e sostenibilità

Lo chef Emiliano Lombardelli propone una cucina che rilegge la tradizione toscana con attenzione alla sostenibilità. Gli ingredienti provengono dall'orto biologico del resort e da una rete di produttori locali, in linea con una filosofia che da sempre contraddistingue la struttura.La stagionalità è al centro della proposta, con un menu che varia frequentemente e valorizza i sapori autentici della Maremma. «La nostra è una cucina di territorio, ma non priva di ricerca», spiega Lombardelli.

Dama Dama: Tonno tataki, gazpacho di anguria pomodoro e martini, e gel di basilico 1/7 Dama Dama: Carbonara di bottarga di orbetello e guanciale di Sauris 2/7 Dama Dama: Bolle di astice con bisque di astice e passion fruit e crema di zucchine 3/7 Dama Dama: Rombo mazzancolle con baby lattuga, salsa maltese, spuma di patate e tartufo 4/7 Dama Dama: Sogliola al burro nocciola, mazzancolla, fagiolini, patata viola e basilico 5/7 Dama Dama: Filetto di vitello, fave, piselli e salsa al macis 6/7 Dama Dama: Piccola pasticceria 7/7 Previous Next

Il progetto di rinnovamento del Dama Dama Restaurant prevede anche l'apertura a breve di una Winery Room: uno spazio riservato per degustazioni private e cene intime. L'ambiente sarà accessibile anche dal bar e ospiterà un tavolo da otto posti, pensato per occasioni conviviali in un contesto raccolto.

Uno shop dedicato al miele e ai prodotti del resort

In parallelo alla Winery Room, è prevista la realizzazione di una vetrina shop proprio all'ingresso del ristorante. Lo spazio sarà dedicato alla vendita di miele prodotto localmente e di altri prodotti a marchio Argentario, con l'intento di ampliare l'esperienza sensoriale offerta agli ospiti. Con questo restyling, il Dama Dama Restaurant si conferma come parte integrante dell'offerta esperienziale dell'Argentario Golf & Wellness Resort, che punta su identità, autenticità e qualità. L'approccio adottato è quello di una narrazione coerente tra ambiente, cucina e territorio, in grado di intercettare un pubblico attento alla sostenibilità e al comfort.