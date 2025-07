Dama Dama Restaurant: un viaggio tra sapori, design e natura

Nel cuore della Maremma toscana, l’Argentario Golf & Wellness Resort è una destinazione di eccellenza che unisce lusso, benessere e sostenibilità. Comprende un resort cinque stelle, un campo da golf certificato PGA National Italy e le esclusive Argentario Golf Villas, immerse in oltre 80 ettari di natura. Certificato BioAgriCert, il resort adotta pratiche eco-sostenibili per ridurre l’impatto ambientale: dall’uso di energie rinnovabili alla gestione sostenibile del campo da golf, fino al sostegno a produttori locali e alla selezione di ingredienti bio e a km 0 per i ristoranti Dama Dama e Club House.

Dama Dama Restaurant, cena con vista

Un nuovo menu e un nuovo concept firmati dallo chef Emiliano Lombardelli e dall’interior designer Andrea Fogli trasformano il Dama Dama Restaurant dell’Argentario Golf & Wellness Resort in un fine dining che celebra la vera essenza della Maremma. Eleganza, identità e sapore autentico si fondono in una proposta che racconta la Maremma toscana nella sua forma più raffinata. Situato in uno degli angoli più iconici di questa terra, l’Argentario Golf & Wellness Resort - membro degli Autograph Collection Hotels, prestigiosa selezione di Marriott International - fa da cornice a questa esperienza unica.

Degustazione d'olio d'oliva al Dama Dama Restaurant

La location elegante del Dama Dama Restaurant

Il rinnovamento del ristorante, guidato da Andrea Fogli e Emiliano Lombardelli, propone una cucina toscana contemporanea, dove territorio, estetica e sostenibilità si intrecciano. Il design rilegge le atmosfere rustiche con eleganza: legni chiari lasciano spazio a pareti e pavimenti antracite, sculture materiche e un camino centrale che riscalda l’ambiente. Quadri astratti e una scultura in bronzo raffigurante un cervo - il Dama Dama, nome scientifico del daino che abita i boschi circostanti - impreziosiscono la sala, trasformandola in uno spazio intimo e sofisticato.

La sala interna rinnovata di Dama Dama Restaurant 1/3 Gli interni rinnovati di Dama Dama Restaurant 2/3 L'eleganza di Dama Dama Restaurant 3/3 Previous Next

Il concept dell’interior design si sviluppa intorno a tre elementi: “materico”, “fuoco” e “miele”. Il primo è evocato da vasi, pannelli in legno, sgabelli in legno pietrificato e un imponente tavolo d’ingresso in legno grezzo decapato grigio. Il tema del fuoco è rappresentato dal camino centrale, mentre il miele è richiamato dai dettagli in ottone, come gli sgabelli dorati presenti anche in altre aree del resort. Per valorizzare ulteriormente la cucina di Emiliano Lombardelli, lo spazio è arricchito da elementi decorativi contemporanei: sculture, pannelli materici e quadri astratti che creano un’atmosfera sofisticata. L’illuminazione è caratterizzata da scenografici lampadari oro e neri che scandiscono la sala lounge e i tavoli principali.

Il nuovo layout riduce i coperti per garantire un’esperienza più esclusiva e accogliente. La sala d’ingresso si trasforma in una lounge con divani, poltrone basse e sedute in pelle invecchiata, pensata per momenti di relax, cocktail o cene informali. All’ingresso, un grande tavolo in legno grigio, decorato con fiori freschi, elementi naturali e sculture, accoglie gli ospiti prima di accompagnarli ai tavoli.

Tradizione toscana nel menù di Dama Dama Restaurant

Ogni dettaglio è studiato per creare una perfetta continuità tra l’esperienza gastronomica e quella estetica, esaltando la cucina di Lombardelli, che reinterpreta la tradizione toscana con creatività e stagionalità. Gli ingredienti biologici dell’orto del resort, uniti a eccellenze locali e prodotti a km 0, sono i protagonisti del menu, in linea con la filosofia sostenibile dell’Argentario Golf & Wellness Resort.

Emiliano Lombardelli, chef di Dama Dama Restaurant

Il ristorante è guidato dallo chef Emiliano Lombardelli, supportato dal restaurant manager Nicola Alocci e da una brigata giovane e creativa. Il menù celebra il territorio dell’Argentario, con piatti a base di pesce fresco, carni selezionate e ortaggi di stagione. L’approccio gastronomico del ristorante è orientato al benessere, grazie anche al metodo ideato dal biologo e nutrizionista Luca Naitana, che si basa su una dieta mediterranea equilibrata per promuovere il benessere fisico e mentale. Molti degli ingredienti utilizzati provengono da piccoli produttori locali o direttamente dall’orto e dal frutteto del resort, garantendo freschezza e qualità a km 0. Per chi desidera un’esperienza completa, il ristorante propone un menù degustazione che permette di esplorare i sapori del territorio attraverso piatti creativi e stagionali. Alcune delle proposte che si possono trovare sul menù sono piatti come lo sgombro alla pizzaiola, i tortelli al ragù, la panzanella, la bistecca alla fiorentina e i ravioli di caciotta biologica.

Carbonara bottarga e guanciale di Dama Dama Restaurant 1/6 Bolle di astice con bisque di astice e passion fruit e crema di zucchine 2/6 Mousse all arancio, mini cheese cake e mini tiramisù 3/6 Rombo, mazzancolle con baby lattuga, salsa maltese, spuma di patate e tartufo 4/6 Tonno tataki, gazpacho di anguria pomodoro e martini, e gel di basilico 5/6 Sogliola al burro nocciola, mazzancolla, fagiolini, patata viola e basilico 6/6 Previous Next

A breve il ristorante si arricchirà di una Winery Room, uno spazio riservato per degustazioni private e cene intime, circondati dalle etichette più pregiate della cantina. Questa sala esclusiva, accessibile anche dal bar, ospiterà un tavolo per otto persone, pensato per esperienze conviviali e raffinate. È inoltre prevista la realizzazione, di fronte all’ingresso della Winery, di una vetrina con uno shop dedicato al miele e ad altri prodotti firmati Argentario, completando così l’esperienza multisensoriale del resort.