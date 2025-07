Gardena Hotel & Spa: emozioni gourmet e benessere tra le vette delle Dolomiti

Immerso tra le vette spettacolari delle Dolomiti, l’Hotel Gardena Grödnerhof & Spa rappresenta un’oasi esclusiva dove il piacere del gusto incontra l’arte del benessere. Un rifugio elegante e raffinato, perfetto per chi desidera vivere un’estate all’insegna dell’armonia tra corpo e spirito.

Il Garden Garden dell'Hotel Gardena Spa (foto Fiorenzo Calosso)

Camere e suite: il comfort prende forma nel cuore delle Dolomiti

Alloggiare al Gardena Hotel & Spa significa immergersi in un’atmosfera dove l’eleganza alpina incontra il design contemporaneo. Le camere e suite, spaziose e luminose, sono pensate per offrire un rifugio di pace e raffinatezza, con arredi realizzati in legno naturale, tessuti pregiati e dettagli curati con maestria artigianale. Le grandi vetrate aprono lo sguardo sui panorami incantati della Val Gardena, regalando ogni mattina la magia delle Dolomiti.

Seceda chalet suite dell'Hotel Gardena Spa (foto Instagram)

Ogni ambiente è studiato per garantire il massimo benessere: letti king-size, zone living accoglienti, bagni in marmo con vasche e docce wellness, alcune suite con spa privata, caminetto e terrazze panoramiche. Le soluzioni abitative sono pensate per ogni esigenza, dalla coppia in cerca di intimità alla famiglia desiderosa di spazi e comodità.

Living room della Seceda chalet suite dell'Hotel Gardena Spa (foto Instagram)

Gardena, 4 Sajons e Anna Stuben: la proposta culinaria dell'hotel

All’interno della struttura, la proposta culinaria è un invito a lasciarsi conquistare dai sapori autentici e innovativi. Al ristorante Gardena e al più intimo 4 Sajons, la cucina si ispira alla freschezza della stagione, con piatti che celebrano ingredienti locali e creatività mediterranea. Ma è al ristorante stellato Anna Stuben che l’esperienza si fa sublime: lo chef Reimund Brunner, tra i più apprezzati dell’arco alpino, sorprende con menu degustazione che sono una sinfonia per i sensi. I vini selezionati dal sommelier Egon Perathoner accompagnano ogni portata con abbinamenti studiati e raccontati con passione, trasformando ogni sorso in un viaggio emozionale.

Hotel Gardena Spa, ristorante (foto Beatrice Pilotto) 1/4 Ristorante stellato Anna Stuben dell'Hotel Gardena Spa (foto Fiorenzo Calosso) 2/4 Il Gardena Restaurant dell'Hotel Gardena Spa (foto Fiorenzo Calosso) 3/4 4 Sajons grill restaurant dell'Hotel Gardena Spa (foto Instagram) 4/4 Previous Next

L’estate al Gardena è anche sinonimo di scoperte e attività all’aria aperta. Situato a pochi passi dalla cabinovia per l’Alpe di Siusi, il resort è punto di partenza ideale per escursioni, trekking e tour in mountain bike, tra paesaggi mozzafiato che spaziano dal Sassolungo allo Sciliar. Gli amanti del golf trovano il loro paradiso al campo St. Vigil Seis, dove lo swing si fonde con lo spettacolo naturale delle Dolomiti. E per chi cerca panorami da cartolina, la funicolare per l’Alpe di Resciesa regala viste indimenticabili sulle Odle e sulla Val di Funes, con la possibilità di fermarsi nei rifugi per una dolce pausa a base di specialità altoatesine.

Spa, relax e massaggi nell'Hotel Gardena Grödnerhof & Spa

A completare il soggiorno, l’avvolgente abbraccio della Gardena Spa. Qui, il concetto di benessere prende forma in un equilibrio sapiente tra calore e freschezza, tra rilassamento profondo e stimolazione sensoriale. Saune, bagni di vapore, idromassaggi panoramici e piscine dialogano con trattamenti all’avanguardia come lo Zerobody Crio, che sfrutta i benefici della crioterapia in modo sicuro e confortevole. Una vera immersione - a secco - nel freddo benefico, ideale per rigenerare il corpo, tonificare la pelle e alleggerire lo stress.

Sauna e piscina dell'Hotel Gardena Spa (foto Beatrice Pilotto) 1/5 La sauna dell'Hotel Gardena Spa (foto Beatrice Pilotto) 2/5 Vasca idromassaggio dell'Hotel Gardena Spa (foto Fiorenzo Calosso) 3/5 Spa e zona relax dell'Hotel Gardena Spa (foto Fiorenzo Calosso) 4/5 Piscina interna della Spa dell'Hotel Gardena Spa (foto Fiorenzo Calosso) 5/5 Previous Next

Tra i programmi wellness spiccano l’Energysing, dedicato al recupero muscolare e alla vitalità, e il Detox, pensato per purificare corpo e mente grazie a massaggi linfodrenanti, impacchi naturali e sessioni di mindfulness. Percorsi che uniscono tradizione e scienza, e che fanno della cura di sé il cuore pulsante di una vacanza rigenerante.