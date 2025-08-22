Gardena Hotel & Spa, il lusso che rigenera: tra alta cucina, suite e vista Dolomiti

Giusto un anno fa, il Gardena Grödnerhof Hotel & Spa di Ortisei (Bz) completava un imponente intervento di ristrutturazione, riposizionandosi ai primi posti in Val Gardena per l'ospitalità, dove da sempre era uno degli alberghi di riferimento. Due le aree dove si è lavorato di più incontrando il pieno gradimento degli ospiti nelle passate stagioni estiva ed invernale: cucina e benessere. Sono stati rinnovati gli spazi gastronomici: il ristorante Gardena ha ricevuto un restyling elegante, con interni alpini moderni; il nuovo 4 Sajons celebra la stagionalità e la freschezza; mentre il rinomato Anna Stube, 1 stella Michelin, ha trovato nuova collocazione in un raffinato e moderno chalet adiacente all'hotel che ne permette un acceso autonomo. Parallelamente, l'area trattamenti della spa, grazie a un design contemporaneo e dotazioni all'avanguardia, ha accresciuto la sua offerta per un'esperienza contemporanea di benessere.

Gardena hotel & spa 1/4 Gardena hotel, giardino 2/4 Gardena hotel, giardino d‘estate 3/4 Gardena hotel, il nuovo edificio sul giardino d‘inverno 4/4 Previous Next

Ristoranti: qualità, stagionalità, creatività stellata

Il raffinato menu del ristorante Gardena e del ristorante 4 Sajons, e le proposte dello chef stellato Reimund Brunner del ristorante Anna Stuben, sono occasioni da non perdere anche solo per la qualità e l'originalità delle proposte, oltre che per un servizio di sala di alto livello. Le sale dei Gardena e 4 Sajons sono spazi in cui si ha la sensazione di essere riservati. Ispirato al ciclo delle stagioni, il ristorante 4 Sajons propone in questo periodo un vero e proprio viaggio culinario estivo, in cui ogni piatto rappresenta la freschezza della bella stagione, anche con piatti come la fondue bourguignonne e formaggi d'Alto Adige.

Gardena hotel, ristorante 1/5 Gardena hotel, cantina 2/5 Gardena hotel, ristorante 3/5 Gardena hotel, vecchia stube 4/5 Gardena hotel, menu del ristorante 5/5 Previous Next

Il ristorante Gardena invita ad assaggiare la cucina mediterranea e leggera: lo chef lavora con professionalità gli ingredienti freschi e crea magie nel piatto, con equilibrio e leggerezza. Si tratta di un ambiente quasi intimo dallo stile alpino rivisto, che valorizza menu mediterranei leggeri.

Anna Stuben, particolare della sala

Nel ristorante stellato Anna Stuben si avverte una sorta di un upgrade, respirando un'aria raffinata ed elegante: i menu degustazione sono una vera festa per gli occhi e per il palato. Dal dicembre dello scorso, il ristorante ha come detto una nuova sede con ampie vetrate e terrazza vista centro di Ortisei. Pochi tavoli ben distanziati e un grande tavolo con vista sulla cucina che, all'occasione, diventa un priveè.(vedi immagine di anteprima del titolo).

Anna Stuben: Egon Perathoner e Reimond Brunner

Lo chef Reimund Brunner, da oltre 13 anni alla guida della cucina, crea piatti che guardano al territorio e al mondo: dai funghi di bosco all'astice, dai sapori alpini al pesce e ai frutti esotici, sempre con equilibrio e creatività.

Gardena hotel, Anna Stuben, l'etichetta dei vini della linea Peego

Il sommelier Egon Perathoner, uno dei più preparati professionisti italiani, è un'altra certezza del ristorante. Con parole azzeccate e per nulla celebrative sa presentare i vini più adatti ai piatti e agli ospiti più interessati propone anche la sua selezioni personale, la Peego, una linea da lui creata con originali etichette ispirate da disegni dei figli. In qualunque situazione sa affiancare i piatti con vini ricercati, rendendo ogni percorso degustativo completo e coinvolgente. La sua passione per i vini e l'impegno per trovare l'abbinamento più ad hoc, è fra i sommelier capaci di incantare i commensali.

Anna Stuben: l‘entreè 1/7 Uno dei piatti dell'Anna Stuben 2/7 Un piatto dell'Anna Stuben 3/7 Un piatto dell'Anna Stuben 4/7 Un piatto dell'Anna Stuben 5/7 Un piatto dell'Anna Stuben 6/7 Anna Stuben: dessert 7/7 Previous Next

Al ristorante sono 3 i menu degustazione: Dedizione, Creatività e Passione, tutti di 6 portate a 180 euro. Il bello dei menu è che punto con precisione sull'elemento centrale di ogni portata e non fanno inutili elenchi di ingredienti. Ecco allora Trota salmonata, Raviolo, Astice invece che Sella di capriolo o Anatra. Al servizio il compito di illustrare ogni piatto creando un'attesa che non delude mai. C'è tanta tecnica in ogni piatto, ma anche tanta passione e amore che si coglie nella ricerca della cucina per il gusto migliore, di ciò che in pratica può piacere al cliente …. e non al cuoco.

La Gardena Spa: un santuario di benessere e innovazione

Il Gardena Grödnerhof Hotel & Spa seduce i suoi ospiti non solo a tavola, ma anche alla spa, proponendo esperienze di alto livello per rendere la vacanza uno scrigno di ricordi piacevoli. Parliamo della Gardena Spa, che si fonda oggi su tre concetti chiave: caldo, freddo e tranquillità. L'area dedicata è stata completamente rinnovata, con piscine interne, idromassaggi esterni, sauna finlandese, bagni di vapore, lady spa e sale relax panoramiche. Una delle grandi innovazioni è la crioterapia Zerobody Crio, che avvolge il corpo in membrana a 4–6?°C, offrendo i benefici del freddo controllato per ringiovanimento cutaneo, recupero muscolare, miglioramento del metabolismo e riduzione dello stress.

La spa del Gardena hotel 1/8 La spa del Gardena hotel 2/8 La spa del Gardena hotel 3/8 La spa del Gardena hotel 4/8 La spa del Gardena hotel 5/8 La spa del Gardena hotel 6/8 La hall del Gardena hotel 7/8 La sala giochi del Gardena hotel 8/8 Previous Next

Se la spa sembra avere il massimo di utilizzo nei mesi invernali, a ben guardare anche d'estate ci sono interessanti soluzioni che la Gardena sa offrire con programmi su misura:

Energysing : un'attività che unisce trekking guidati all'Alpe di Siusi (i cui impianti di risalita sono a un passo dall'hotel) e crioterapia per vitalizzare corpo e mente. Il programma è stato studiato per migliorare sia le prestazioni sia il benessere. Attraverso escursioni guidate tonificanti, i partecipanti non solo entrano in contatto con la natura, ma fanno anche una specifica attività fisica che promuove la vitalità. Al centro del programma c'è il trattamento del freddo Zerobody Crio, che utilizza i benefici della terapia del freddo anche per rivitalizzare i muscoli affaticati e migliorare il recupero. Inoltre, insieme al piacevole calore degli impacchi caldi, il programma riattiva la circolazione muscolare, facilitando un recupero più rapido e migliorando la resilienza fisica generale

: un'attività che unisce trekking guidati all'Alpe di Siusi (i cui impianti di risalita sono a un passo dall'hotel) e crioterapia per vitalizzare corpo e mente. Il programma è stato studiato per migliorare sia le prestazioni sia il benessere. Attraverso escursioni guidate tonificanti, i partecipanti non solo entrano in contatto con la natura, ma fanno anche una specifica attività fisica che promuove la vitalità. Al centro del programma c'è il trattamento del freddo Zerobody Crio, che utilizza i benefici della terapia del freddo anche per rivitalizzare i muscoli affaticati e migliorare il recupero. Inoltre, insieme al piacevole calore degli impacchi caldi, il programma riattiva la circolazione muscolare, facilitando un recupero più rapido e migliorando la resilienza fisica generale Detox : garantito attraverso cryo, massaggi linfodrenanti e mindfulness. Antidoto efficace per rigenerarsi è il programma Detox, studiato per purificare sia il corpo che la mente, eliminando le tossine e ristabilendo l'equilibrio. Per ottimizzare il processo di disintossicazione, anche in questo caso entra in gioco il trattamento a freddo Zerobody Crio, che stimola la circolazione. Il programma prevede massaggi linfodrenanti e impacchi per il corpo per facilitare l'eliminazione delle tossine: i massaggi linfodrenanti favoriscono il flusso naturale del fluido linfatico, responsabile del trasporto di scorie e tossine lontano dai tessuti, mentre gli impacchi per il corpo aiutano a estrarre le impurità attraverso la pelle. Inoltre, i partecipanti beneficiano di pratiche di mindfulness per supportare il loro percorso di benessere olistico.

: garantito attraverso cryo, massaggi linfodrenanti e mindfulness. Antidoto efficace per rigenerarsi è il programma Detox, studiato per purificare sia il corpo che la mente, eliminando le tossine e ristabilendo l'equilibrio. Per ottimizzare il processo di disintossicazione, anche in questo caso entra in gioco il trattamento a freddo Zerobody Crio, che stimola la circolazione. Il programma prevede massaggi linfodrenanti e impacchi per il corpo per facilitare l'eliminazione delle tossine: i massaggi linfodrenanti favoriscono il flusso naturale del fluido linfatico, responsabile del trasporto di scorie e tossine lontano dai tessuti, mentre gli impacchi per il corpo aiutano a estrarre le impurità attraverso la pelle. Inoltre, i partecipanti beneficiano di pratiche di mindfulness per supportare il loro percorso di benessere olistico. Relax totale: un modo assolutamente personale di lasciarsi guidare in immersioni in calore e freddo, massaggi, zero stress.

In pratica, grazie alle sue strutture innovative la Gardena si presenta come un'oasi di rigenerazione completa, dove l'architettura contemporanea convive armoniosamente con l'eleganza alpina. Ampie vetrate panoramiche offrono un'esperienza di relax grazie al benefico calore calibrato su diverse temperature e tassi di umidità. Prima della sauna o del bagno turco, un'immersione nell'idromassaggio esterno o nella piscina prepara il corpo a distendersi e a rilassarsi per lasciarsi avvolgere dal calore. Dopo la sauna o il bagno turco, il consiglio è di scendere le scale della piscina riempita con acqua fredda, respirando lentamente per ottenere il massimo beneficio dal cosiddetto shock termico, ovvero l'alternanza di caldo / freddo.

Le camere e le suite: design, comfort e vista Dolomiti

Il rinnovo dell'hotel ha incluso anche l'ampliamento dell'offerta camere con l'introduzione delle magnifiche suite Chalet Seceda, di circa 75?m², che uniscono legno naturale, dettagli artigianali e vista mozzafiato sul Monte Seceda. Collegate all'hotel da un passaggio privato, offrono sauna privata, soggiorno separato e balcone – un autentico rifugio alpino di lusso.

Gardena hotel, camera 1/3 La splendida vista invernale dalle camere del Gardena hotel 2/3 Gardena hotel, camera 3/3 Previous Next

Le suite già presenti si distinguono per arredi raffinati, materassi di alta gamma, biancheria pregiata, minibar, TV satellitare e cassaforte. Le ampie finestre permettono di ammirare le Dolomiti direttamente dal letto, unendo eleganza e comfort in ogni tipologia di camera.

Estate di proposte al Gardena Hotel

Escursioni a piedi o in mountain-bike, sia di gruppo sia individuali, con guida o senza: il Gardena è il luogo di partenza ideale per esplorare la Val Gardena e l'Alpe di Siusi, l'altipiano più vasto e più spettacolare d'Europa: da lì si può ammirare lo scenario dolomitico che fa spalancare gli occhi: il Sella, il Sassolungo, il Sasso Piatto, lo Sciliar sono tra le montagne più celebri delle Dolomiti e si presentano in tutto il loro splendore. Qui si possono fare sia tranquille passeggiate andando di rifugio in rifugio, sia percorsi trekking impegnativi.

La hall del Gardena hotel

Anche pedalare regala emozioni intense: il Gardena e organizza su misura giornate da sogno. Da Ortisei, si può salire con la funicolare all'Alpe di Resciesa, da dove si può ammirare il panorama spettacolare delle Odle fino in Val di Funes. Al rifugio Resciesa ci si può ristorare con i dolci tipici altoatesini. Per gli amanti del golf, il campo St. Vigil Seis comprende driving range, putting e chipping green e un pitching green. Assestare uno swing tra vette inconfondibili che si stagliano contro un cielo blu cobalto assume una dimensione davvero speciale.

Un'esperienza indimenticabile: natura, gusto e benessere

Immaginate di svegliarvi nella vostra suite panoramica, gustando una colazione con vista Dolomiti, per poi immergervi nella nuova spa: una sauna rilassante o un trattamento Zerobody Crio, magari dopo un'escursione sul Monte Seceda o l'Alpe di Siusi. A sera, la cena al ristorante Anna Stube, con pietanze stellate e vini pregiati: un rituale di gusto e passione. E la possibilità sta tutta in questo 5 stelle con pochi eguali nell'arco alpino.