Giovani talenti in cucina: la seconda edizione del progetto “Le Stelle di Domani”

Si avvicina il via della seconda edizione di “Le Stelle di Domani”, il progetto formativo promosso da Unilever Food Solutions in collaborazione con la Federazione Italiana Cuochi. Nato nel 2024, il programma mira ad avvicinare concretamente gli studenti alle dinamiche reali della professione, offrendo strumenti per interpretare in chiave contemporanea il mestiere dello chef.

“Le Stelle di Domani”: giro di boa per la seconda edizione del progetto targato Unilever Food Solutions

La seconda edizione, partita a novembre 2025, ha portato nelle scuole otto incontri formativi dedicati alle principali tendenze della cucina contemporanea, individuate dal report internazionale Future Menus, l’analisi annuale di Unilever Food Solutions che raccoglie insight e prospettive di chef da tutto il mondo. Le lezioni, ospitate in istituti alberghieri italiani, trasmesse in diretta streaming e rese disponibili on-demand, hanno permesso a oltre 1.000 studenti di confrontarsi con tecniche di preparazione, impiattamento e ricette innovative, approfondendo i macro-trend della ristorazione contemporanea: Street Food Urbano, Cucina senza Confini, Radici del Gusto e Cibo Esperienza.

La Challenge nazionale per gli studenti

Come nella prima edizione, il progetto si conclude con una Challenge nazionale rivolta agli studenti degli istituti alberghieri. I partecipanti hanno tempo fino al 17 marzo 2026 per richiedere gratuitamente la box di prodotti Unilever Food Solutions e realizzare una ricetta originale utilizzando almeno uno degli ingredienti contenuti al suo interno. La candidatura dovrà essere inviata tramite video su WhatsApp entro il 31 marzo.

Giuseppe Buscicchio, chef executive di Unilever Food Solutions

La giuria, composta da esperti del settore, selezionerà dieci finalisti che si sfideranno dal vivo il 5 maggio presso CAST Alimenti a Brescia, tra le più prestigiose scuole di cucina italiane. I finalisti dovranno reinterpretare una ricetta di Giuseppe Buscicchio, chef executive di Unilever Food Solutions, e saranno valutati sulla somiglianza al piatto originale, armonia dei sapori, precisione tecnica e tocco personale. In palio cinque Borse di Studio CAST Alimenti, destinate a sostenere concretamente il percorso formativo dei giovani talenti.

Il successo della prima edizione

La seconda edizione segue il successo della prima Challenge, che ha visto studenti provenienti da tutta Italia competere tra loro. Ad aggiudicarsi la vittoria fu Gioele Biagiola, 16 anni, studente dell’Ipseoa G. Varnelli di Cingoli (Mc), che conquistò la giuria reinterpretando la ricetta «Ricciola tartare» dello chef Buscicchio con il piatto dal titolo «Tra le onde e l’orto», un originale connubio tra mare e terra.