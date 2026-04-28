Dieci studenti, un solo titolo: a Cast “Le stelle di domani” della cucina italiana

La sede di Cast - Italian Institute of culinary arts and hospitality di Brescia accoglierà martedì 5 maggio la finale della seconda edizione di “Le Stelle di Domani”, competizione promossa da Unilever Food Solutions in collaborazione con la Federazione italiana cuochi. L’iniziativa coinvolge i migliori studenti degli istituti alberghieri italiani, chiamati a dimostrare abilità tecnica, creatività e capacità di interpretare la ristorazione contemporanea.

La finale della seconda edizione de Le stelle di domani si terrà presso Cast a Brescia

Formazione e crescita per la nuova generazione di chef

Il progetto si inserisce nelle attività di valorizzazione dei giovani professionisti della cucina, con l’obiettivo di sostenere la crescita del settore attraverso formazione e confronto. Unilever Food Solutions investe nella costruzione di una nuova generazione di cuochi in grado di rispondere alle evoluzioni del mercato e alle esigenze della ristorazione globale, rafforzando il legame tra scuola e mondo del lavoro.

Le tendenze culinarie di Future Menus

Gli studenti hanno sviluppato ricette ispirate alle quattro tendenze individuate dal report Future Menus, realizzato con il contributo di oltre 1.100 chef in 20 Paesi: Street Food Urbano, Cucina senza Confini, Radici del Gusto e Cibo Esperienza. I dieci finalisti si sfidano reinterpretando una proposta firmata da Giuseppe Buscicchio, executive chef di Unilever Food Solutions. Questi i nomi dei 10 finalisti:

Claudia Arpaia - Ipsseoa Manlio Rossi Doria - Avellino (Av)

- Ipsseoa Manlio Rossi Doria - Avellino (Av) Alessandro Bosco - Ips Alessandro Filosi - Terracina (Lt)

- Ips Alessandro Filosi - Terracina (Lt) Edoardo Mancini - Istituto Istruzione Superiore Panzini - Senigallia (An)

- Istituto Istruzione Superiore Panzini - Senigallia (An) Lorenzo Masiero - Collegio Ballerini - Seregno (Mb)

- Collegio Ballerini - Seregno (Mb) Fabrizio Panella - Ipsseoa G. Colombatto - Torino (To)

- Ipsseoa G. Colombatto - Torino (To) Marta Reppucci - Ipsseoa Manlio Rossi Doria - Avellino (Av)

- Ipsseoa Manlio Rossi Doria - Avellino (Av) Salvatore Riina - Istituto Alberghiero Danilo Dolci - Partinico (Pa)

- Istituto Alberghiero Danilo Dolci - Partinico (Pa) Francesco Rostirolla - Ipsseoa Giuseppe Maffioli - Castelfranco Veneto (Tv)

- Ipsseoa Giuseppe Maffioli - Castelfranco Veneto (Tv) Vito Sciannimanica - Istituto Mauro Perrone - Castellaneta (Ta)

- Istituto Mauro Perrone - Castellaneta (Ta) Giorgio Tripepi - Ipsseoa G. Colombatto - Torino (To)

Giuria tecnica e criteri di valutazione

Le preparazioni saranno valutate da una giuria composta da professionisti del settore tra cui lo stesso Buscicchio, Rita Busalacchi, pastry chef e docente Cast, Fabrizio Milione, executive chef Bonduelle Food Service, Fabrizio Rivaroli, chef e Consulente, Marcello Zaccaria, executive chef Barilla for Professionals, in base a somiglianza al piatto originale, armonia dei sapori, precisione tecnica e capacità di esprimere un tocco personale.

Giuseppe Buscicchio, executive chef di Unilever Food Solutions

Un progetto formativo diffuso in tutta Italia

La competizione è parte di un percorso più ampio che ha coinvolto oltre 1.000 studenti attraverso otto incontri formativi in istituti alberghieri italiani, anche in streaming e on demand. L’obiettivo è fornire strumenti concreti per interpretare in chiave contemporanea la professione dello chef e affrontare le sfide del settore. In palio cinque borse di studio Cast destinate ai migliori talenti emergenti. La finale sarà trasmessa in diretta streaming a questo link.