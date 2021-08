Ingredienti:

Tosella fresca e pacossata (polvere ghiacciata)



Gelato alle sarde

3 uova

100 g di sarde di lago

130 g di pane raffermo tostato

300 g di panna



Montare a bagnomaria le uova aggiungere le sarde, il pane tostato, la panna e riempire il bicchiere del pacojet. Congelare e pacossare

Tosella, sarde di lago, betulla, acetosella e lichene bianco

Betulla

q.b. lichene bianco pulito

q.b. foglie di betulla candite selezionate e lavate

200 g di sciroppo al 30%



Introdurre le foglie in un sacchetto s.v. con lo sciroppo, fare riposate una notte a 4°C e poi essiccare in essiccatore per altre 12 ore. Conservare in s.v. con sali di silicio.



Acetosella sferificata

Acetosella dell’ultimo raccolto q.b.

Acqua naturale q.b.

q.b. bergamotto (una goccia ogni 100 g di composto)

1 g xantina ogni 100 g di composto

950 g di aqcua

50 g di gelifican



Mettere l’acetosella in pacojet aggiungendo l’acqua e congelare, pacossare per avere il composto, filtrare ed aggiungere il bergamotto e la xantina, formare delle semisfere con l’uso di un flexipan e congelare.

Prendere l’acqua il gelificar e portare a bollore mescolando molto bene, sarà la nostra base di sferificazione. Portare ad una temperatura al di sotto dei 45°C per poi procedere alla sferificazione o glassatura delle semi sfere.

