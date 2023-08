Abbronzatura, l'alimentazione può favorirla? Ecco cosa dicono gli esperti

D’estate, specie quando fa particolarmente caldo, è importante prestare attenzione a ciò che si mangia. Privilegiare alimenti ricchi di vitamine, a partire da frutta e verdura, permette di sentirci freschi e sazi. Non solo: è comune pensare che alcuni alimenti possano contribuire all’abbronzatura: sarà vero? Humanitas Salute ne ha parlato con Elisabetta Macorsini, nutrizionista in Humanitasa Mater Domini e in Humanitas Medical Care Arese, in un articolo che pubblichiamo integralmente.

L'alimentazione può favorire l'abbronzatura?

Quando parliamo di abbronzatura, la prima cosa da ricordare è la necessità di utilizzare una crema solare protettiva, qualsiasi sia il tipo di pelle, anche se già abbronzata, in modo da proteggerci dai danni causati dal sole. Oltre all’invecchiamento, abbronzarsi senza protezione rischia di causare spiacevoli scottature, ma anche danni molto più seri, come i tumori della pelle. La pelle si abbronza anche con la protezione solare e alcuni prodotti permettono di mantenere la pelle abbronzata più a lungo. Vi sono però anche alcuni alimenti freschi ricchi di vitamine e carotenoidi, che hanno un effetto positivo sull’abbronzatura. L’alimentazione, infatti, unita a prodotti specifici, contribuisce a proteggere la pelle e a mantenerla nutrita e idratata.

I benefici dei carotenoidi e del betacarotene

I carotenoidi sono pigmenti vegetali dal colorito vivo – rosso, arancione e giallo, e che hanno la funzione di agenti fotoprotettivi, proteggendo l’organismo dalla luce in eccesso. In natura ne esistono oltre 600 tipi, molti dei quali possono essere assunti con l’alimentazione. Tra i più importanti c’è il betacarotene. I carotenoidi hanno grande capacità di essere precursori della vitamina A (retinolo), che fornisce al nostro organismo capacità antiossidanti, hanno la capacità di neutralizzare i radicali liberi ed evitano il danneggiamento cellulare. Il betacarotene, poi, favorisce la formazione della melanina (il pigmento che conferisce il colore scuro alla pelle).

Pelle: gli alimenti consigliati per favorire l'abbronzatura

Sebbene non esistano alimenti che, di per sé, aumentino l’abbronzatura, assumere alimenti contenenti carotenoidi può avere un ruolo importante nel miglioramento della salute della pelle e nel mantenimento del colorito assunto con l’abbronzatura. Sono alimenti ricchi di carotenoidi:

carote;

pomodori;

rucola;

basilico;

peperoni;

anguria;

melone;

albicocche;

pesche;

papaya;

mirtilli.

Questi alimenti, essendo altamente vitaminici, sono ideali per contrastare l’invecchiamento cellulare e favorire la produzione di melanina. In particolare, la vitamina A ha un effetto protettivo sulla pelle, e la vitamina C ripristina il collagene, in un’azione antiossidante completata dalla Vitamina E.

Abbronzatura: gli integratori servono?

L’assunzione di integratori a base di betacaroteni e licopeni non è nociva, purché prescritta dallo specialista, soprattutto per quanto riguarda il dosaggio. Un eccesso di queste sostanze, infatti, potrebbe affaticare il fegato.