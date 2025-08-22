Abbronzatura duratura: i cibi che aiutano la pelle a restare luminosa in estate

Mantenere un’abbronzatura uniforme e duratura non dipende soltanto dal tempo trascorso al sole. Una pelle sana, ben idratata e nutrita, rappresenta la condizione fondamentale per conservare il colorito più a lungo. L’alimentazione svolge un ruolo decisivo: vitamine, minerali e antiossidanti contribuiscono a proteggere la pelle dai raggi UV, ridurre il rischio di secchezza e favorire la rigenerazione cellulare.

Prolungare l’abbronzatura richiede equilibrio: esposizione moderata al sole, idratazione costante e una dieta ricca di alimenti funzionali. Integrare beta-carotene, vitamine, omega-3 e grassi buoni significa non solo ottenere un colorito più duraturo, ma anche proteggere la pelle dai danni legati ai raggi UV

Beta-carotene: il pigmento che stimola la melanina

Il beta-carotene è un precursore della vitamina A, indispensabile per la produzione di melanina, il pigmento responsabile del colore della pelle. Frutta e verdura ricche di questa sostanza non solo stimolano l’abbronzatura, ma agiscono anche da antiossidanti naturali.

Tra gli alimenti più indicati:

Carote , simbolo dell’abbronzatura estiva;

, simbolo dell’abbronzatura estiva; Patate dolci , fonte anche di vitamina C;

, fonte anche di vitamina C; Zucca , adatta a piatti freschi e leggeri;

, adatta a piatti freschi e leggeri; Mango, frutto tropicale ricco di nutrienti.

Vitamina C: protezione e luminosità

La vitamina C aiuta a difendere la pelle dai danni solari, favorisce la riparazione delle cellule e sostiene la produzione di collagene. «Una dieta che include frutta e verdura fresca è la prima forma di protezione naturale per la pelle», ricordano i nutrizionisti.

I cibi consigliati: agrumi, fragole, kiwi e peperoni rossi e gialli.

Omega-3: idratazione dall’interno

Gli acidi grassi omega-3 hanno proprietà antinfiammatorie e contribuiscono a mantenere la pelle elastica e idratata. Possono ridurre il rossore causato dal sole e migliorare la durata dell’abbronzatura.

Alimenti da privilegiare: pesce azzurro (salmone, sgombro, sardine), semi di lino e noci.

Vitamina E: l’antiossidante che prolunga il colorito

La vitamina E è utile per proteggere dai radicali liberi e prevenire l’invecchiamento precoce. Supporta la rigenerazione cellulare e mantiene la pelle morbida. Si trova in alimenti come mandorle, avocado e olio d’oliva.

Idratazione: acqua e tisane come alleate

Accanto al cibo, l’idratazione è fondamentale. Bere almeno due litri di acqua al giorno aiuta a prevenire la desquamazione e il rapido scolorimento della pelle. Anche tisane fredde e infusi rappresentano un supporto valido nelle giornate più calde.