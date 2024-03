Che stanchezza in primavera. Nell'intestino il segreto per il cambio di stagione

Le giornate si allungano, il sole torna a fare capolino… eppure con l'arrivo della primavera alle porte molti di noi si sentono più stanchi, indeboliti e avvertono la sensazione di non aver riposato abbastanza. I motivi sono legati al cambio di stagione, che porta con sé i più classici sintomi del cosiddetto “mal di primavera”. Il rimedio più efficace per affrontare stanchezza, sonnolenza e mancanza di energia in questo periodo dell'anno è sicuramente prendersi cura del nostro «secondo cervello», l'intestino.

Come superare la stanchezza per il cambio di stagione

Sì, perché l'asse intestino-cervello regola da sempre il benessere del nostro intero organismo: la connessione tra microbiota (un ecosistema di oltre 100 trilioni di microrganismi “buoni” presenti nell'intestino) e sistema nervoso centrale è ampiamente riconosciuta dalla scienza, per questo adottare una corretta alimentazione e uno stile di vita sano, insieme alla ricerca del giusto tempo per sé stessi, sono strategie fondamentali per affrontare l'arrivo della primavera. Fabio Pace, responsabile del dipartimento di Gastroenterologia ed endoscopia digestiva dell'Ospedale Bolognini di Seriate (Bg), uno dei massimi esperti in materia, ha elaborato per Bonomelli - brand del beverage funzionale in Italia - 10 consigli, tra nutrizione e mindfulness, per mantenere il benessere intestinale da mattina a sera. Ecco quali sono.

Stanchi a primavera? L'importanza dei probiotici

Se da un lato volersi bene, coltivare hobby e circondarsi di amici sono fattori che influenzano positivamente la sfera emotiva, dall'altro è bene regolare il funzionamento del nostro intestino. Ciò significa assumere anche prodotti nutraceutici come i probiotici, preziosi microrganismi viventi in grado di ristabilire l'equilibrio della flora batterica, fornendo un valido supporto all'organismo.

Molti pensano che i probiotici siano efficaci solo se assunti a temperatura ambiente o a freddo. «In realtà - precisa Pace, - tra i batteri probiotici esiste una tipologia di bacilli, come il Bacillus coagulans, che non solo non teme le temperature elevate, ma le trova adeguate alla propria sopravvivenza».

I 10 consigli per il benessere intestinale e mentale da mattina a sera