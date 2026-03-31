Mal di primavera, perché l’intestino influisce su energia e stanchezza

Con l’arrivo della primavera capita spesso di sentirsi più affaticati, con un senso diffuso di stanchezza e difficoltà a recuperare energie. Il cosiddetto “mal di primavera” è legato ai cambiamenti stagionali, che incidono sui ritmi biologici e sull’equilibrio generale dell’organismo. Secondo gli esperti, uno degli elementi chiave per affrontare questa fase è il benessere dell’intestino, definito sempre più spesso come il «secondo cervello». Il legame tra sistema digestivo e sistema nervoso centrale, mediato dal microbiota, rappresenta infatti uno dei principali regolatori dello stato psicofisico.

Come superare la stanchezza per il cambio di stagione

L’asse intestino-cervello e il ruolo del microbiota

All’interno dell’intestino vive un ecosistema complesso composto da miliardi di microrganismi che influenzano digestione, difese immunitarie e umore. Il microbiota intestinale dialoga costantemente con il cervello, contribuendo a regolare energia, sonno e risposta allo stress. Come spiega Fabio Pace, responsabile del dipartimento di Gastroenterologia ed endoscopia digestiva dell'Ospedale Bolognini di Seriate (Bg), «la connessione tra intestino e sistema nervoso è determinante per il benessere complessivo». Per questo, nei periodi di cambio stagione, è utile prestare attenzione non solo alla dieta ma anche allo stile di vita.

Alimentazione e probiotici: come sostenere l’equilibrio

Tra gli strumenti più utilizzati per sostenere la flora intestinale ci sono i probiotici, microrganismi vivi che aiutano a ristabilire l’equilibrio del microbiota. Non tutti, però, reagiscono allo stesso modo alle condizioni esterne. «Alcuni ceppi, come il Bacillus coagulans, sono in grado di resistere anche a temperature elevate», osserva Pace. Accanto ai probiotici, resta centrale l’alimentazione quotidiana. Una dieta varia, con prevalenza di alimenti vegetali e ricchi di fibre, contribuisce a nutrire i batteri “buoni” e a mantenere stabile il sistema digestivo.

Stress, sonno e ritmi quotidiani

Il benessere intestinale non dipende solo da ciò che si mangia. Lo stress, sempre più presente nella vita quotidiana, rappresenta uno dei principali fattori di squilibrio. Allo stesso modo, la qualità del sonno incide direttamente sulla capacità dell’organismo di recuperare energie. Routine regolari, momenti di pausa e abitudini serali più equilibrate possono favorire un miglior riposo e contribuire a ridurre la sensazione di affaticamento tipica della primavera.

Movimento e relazioni: l’equilibrio passa anche da qui

Anche l’attività fisica, pur se moderata, ha un impatto positivo sul sistema intestinale e cardiovascolare. Piccoli gesti quotidiani, come camminare di più o ridurre la sedentarietà, possono fare la differenza. A questo si aggiungono fattori meno immediati ma altrettanto rilevanti, come la qualità delle relazioni e il tempo dedicato a interessi personali. Coltivare hobby e mantenere legami sociali attivi contribuisce a un equilibrio complessivo che coinvolge corpo e mente.

Un approccio meno rigido all’alimentazione

Infine, gli esperti invitano a evitare eccessive rigidità nelle scelte alimentari. Regimi troppo restrittivi, se non necessari, possono risultare controproducenti. L’alimentazione, oltre a nutrire, ha anche una dimensione culturale e relazionale che non va trascurata. Come sottolinea Pace, «è importante riconoscere i bisogni dell’organismo senza trasformare il cibo in una gabbia». Un approccio più flessibile, unito alla consapevolezza, può aiutare ad affrontare meglio i cambi di stagione. temperatura ambiente o a freddo. «In realtà - precisa Pace, - tra i batteri probiotici esiste una tipologia di bacilli, come il Bacillus coagulans, che non solo non teme le temperature elevate, ma le trova adeguate alla propria sopravvivenza». Il medico ha elaborato per Bonomelli - brand del beverage funzionale in Italia - 10 consigli, tra nutrizione e mindfulness, per mantenere il benessere intestinale da mattina a sera.

I 10 consigli per il benessere intestinale e mentale da mattina a sera