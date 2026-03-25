Nasce Casa Pisoni, la nuova fase dei Trentodoc dell'azienda sul modello maison

Un percorso unitario che oggi prende una forma più distinta. Pisoni 1852 introduce Casa Pisoni, nuovo marchio dedicato esclusivamente alla produzione di Trentodoc, separando in modo più chiaro l’attività legata agli spumanti da quella degli spirits. La presentazione ufficiale è prevista al Vinitaly, dal 12 al 15 aprile, negli spazi di Veronafiere. Un passaggio che segna un’evoluzione nella strategia dell’azienda con sede a Pergolese (Tn).

La famiglia Pisoni

Dalle origini alla scelta di differenziare

La famiglia Pisoni è attiva nel settore da generazioni, ma è nel 1973 che avvia la produzione di Trentodoc, affiancandola alla storica distilleria. Una scelta anticipatrice per il territorio, che ha portato l’azienda a rientrare tra i soci fondatori dell’Istituto Trentodoc. Con circa 200 mila bottiglie prodotte ogni anno, Pisoni rappresenta oggi una delle principali realtà private della denominazione. Il nuovo marchio nasce dall’esigenza di rendere più riconoscibile la produzione vinicola, mantenendo al tempo stesso la continuità del brand storico per i distillati.

Il Trentodoc Brut Millesimato 2020

Un nome che richiama famiglia e territorio

La scelta di “Casa Pisoni” introduce un lessico che richiama immediatamente l’ambito domestico e familiare, in linea con una tradizione radicata nel territorio. Un’impostazione che si avvicina a quella delle maison francesi, pur mantenendo un’identità locale. «Con Casa Pisoni vogliamo dare un’identità precisa ai nostri Trentodoc», spiega Elio Pisoni, amministratore delegato. «Il riferimento alla “casa” sottolinea il legame con la famiglia e con il territorio, oltre all’attenzione artigianale che caratterizza questi vini».

Casa Pisoni: un nuovo brand per i Trentodoc dell'azienda

La nascita di Casa Pisoni si inserisce in un contesto in cui molte aziende stanno lavorando sulla definizione della propria identità, soprattutto nel segmento degli spumanti metodo classico. L’obiettivo è rafforzare il posizionamento, valorizzando specificità produttive e riconoscibilità sul mercato.

Il progetto grafico tra tradizione e richiami artistici

Anche il linguaggio visivo segue questa linea. Il lettering in corsivo richiama uno stile classico, mentre il colore oro rimanda alle tonalità del vino. Il carattere scelto per il nome Pisoni, presente sia nella linea vino sia in quella spirits, si ispira all’immaginario di Fortunato Depero, figura legata al territorio trentino.

Il nuovo logo di Casa Pisoni

Nel marchio destinato alla distilleria resta la data 1852, elemento che continua a identificare le origini dell’azienda. La nuova articolazione consente quindi di distinguere le produzioni mantenendo un riferimento comune.