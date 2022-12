A Betlemme pellegrini e turisti pronti per la messa di Mezzanotte

Pellegrini e turisti tornano a Betlemme per la notte di Natale, dopo il prolungato fermo a causa del covid. A segnare gli appuntamenti delle celebrazioni del Natale è l'ingresso nella cittadina palestinese del Patriarca latino di Gerusalemme Pierbattista Pizzaballa che celebrerà nella Chiesa di Santa Caterina la tradizionale Messa di mezzanotte.

Chiesa di Santa Caterina a Betlemme



Pizzaballa sarà accolto al suo arrivo in città dagli scout cattolici nella consueta manifestazione di benvenuto.



La processione poi si snoderà per tutta Star Street (la Via della Stella) - la tradizione vuole che questa sia la via percorsa dalla Sacra Famiglia più di 2mila anni fa - per arrivare fino a Piazza della Mangiatoia (di fronte la Basilica della Natività) dove troneggia un alto albero di Natale, acceso ad inizio dicembre.

La Messa di mezzanotte - secondo fonti religiose - dovrebbe vedere il ritorno del presidente dell'Autorità nazionale palestinese (Anp) Abu Mazen che sarà accompagnato - secondo quanto si apprende - dal premier dell'Anp Mohammed Shtayyeh.



Insieme a loro numerosi rappresentanti diplomatici tra i quali il Console italiano a Gerusalemme Giuseppe Fedele. Le previsioni - in base al numero di biglietti chiesti - riferiscono di una Chiesa piena al contrario degli anni scorsi in cui le presenze erano contingentate a causa delle limitazioni sanitarie.



Subito dopo la liturgia della mezzanotte, nella Grotta della Natività - dove la tradizione vuole sia nato Gesù - si svolgeranno le funzioni celebrate da padre Francesco Patton, Custode di Terra Santa.

