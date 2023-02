Nastro Azzurro Stile Capri, la seduzione del gusto mediterraneo

Peroni Nastro Azzurro nasce nel 1963. La scelta del nome deriva dal premio conferito nel 1933 al transatlantico Rex, la prima imbarcazione italiana capace di attraversare l’Oceano Atlantico nel minor tempo possibile.

Peroni Nastro Azzurro Stile Capri è in bottiglia da 33 cl

Una raffinata esperienza sensoriale

Oggi, a 60 anni da quel debutto, viene varata Peroni Nastro Azzurro Stile Capri. Sul mercato per i primi di marzo, è una Lager aromatica chiara e rinfrescante che richiama l’estate italiana per la sua piacevolezza e leggerezza. Con un grado alcolico moderato (4,2%), viene distribuita in bottiglia da 33 cl. Il gusto è caratterizzato da note di limone italiano e foglie di ulivo con un finale pulito. Il gusto mediterraneo in bottiglia che dà vita a un’esperienza sensoriale raffinata.

Andrea Tortella

«Una birra a bassa fermentazione che risponde alle esigenze del consumatore per assecondare un bere responsabile – ha dichiarato Andrea Tortella, direttore vendite di Birra Peroni – Un prodotto perfetto per l’aperitivo, ovunque, in piena sintonia con la tendenza sempre più in crescita dell’easy drinking».

birraperoni.it