Spumador-Refresco, valore aggiunto per ogni acqua minerale

Spumador-Refresco Italia, alla recente edizione di Beer&Food Attraction di Rimini, ha voluto sottolineare la peculiarità delle acque minerali del gruppo Refresco e il legame di ciascuna con la natura e il luogo d’origine.

Il logo di Acqua Mood è inciso nel corpo della bottiglia

Acqua Mood, la style water

In particolare, Acqua Mood, la style water per eccellenza. Linee ricercate, logo inciso nel corpo della bottiglia con caratteri forti, per una spiccata personalità. Acqua MOOD è sinonimo anche di sostenibilità, grazie alla bottiglia Mood 100 prodotta con 100% R- Pet (plastica riciclata).

Design essenziale per le bottiglie Valverde

Dalla viva roccia alle pendici del Monte Rosa

Acqua Valverde, con caratteristiche organolettiche che la rendono una delle più leggere al mondo (basso residuo fisso di 47 mg/l ed un pH 7), possiede un profilo estremamente “gentile”. Sgorga dalla viva roccia della Valsesia, alle pendici del Monte Rosa, in un ambiente incontaminato, patrimonio Unesco. Valverde, con la sua bottiglia dal design essenziale, è l’unica acqua minerale creata su misura per ogni mise en place.

Basso contenuto di sodio

Acqua Recoaro nasce nella Conca di Smeraldo, un’area circondata dalle Piccole Dolomiti. Grazie alle caratteristiche del terreno da cui ha origine, questa acqua oligominerale si contraddistingue per un basso contenuto di Sodio (0,99 mg/L); inoltre i sali minerali e oligoelementi acquisiti dallo scambio con le rocce nel suo percorso sotterraneo le conferiscono un gusto delicato ed equilibrato. Vanity, la bottiglia in vetro dedicata al canale Horeca, presenta un profilo semplice, con un’etichetta minimal per lasciare più spazio possibile alla protagonista della storia centenaria di Recoaro: l’acqua.

www.spumador.com

www.refresco.it