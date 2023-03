Cedrata Tassoni, rinnovata l'identity. E ci sono nuove creazioni per la mixology

Un'identità visiva più contemporanea, un ampliamento della gamma con nuove creazioni pensate per il mondo della mixology e il rinnovamento in chiave moderna dell'iconica Cedrata: in occasione del suo 230esimo anniversario, Tassoni inaugura una nuova era con un ambizioso progetto di rilancio che, partendo dal territorio e dalla storia, guarda al futuro. Gusto e identità restano quelli storici che hanno contribuito alla creazione del mito. Rimangono saldi i valori originari di naturalità, saper fare artigianale e qualità Made in ltaly, all'intero di un piano di rinnovamento che punta a rendere Tassoni il "luxury soft drink italiano per eccellenza".

Rinnovata l'identity di Cedrata Tassoni

Il restyling con RobilantAssociati

Entrata a far parte del Gruppo Lunelli dal 2021, Tassoni è rata come spezieria a Salò, sulle sponde del Lago di Garda, a metà del 1700 ed è diventata famacia nel 1793. E riconosciuta come la più antica azienda della località lombarda, a cui resta indissolubilmente legata. La nuova era di Tassoni si apre all'insegna del "lusso di osare" e invita a compiere una scelta non convenzionale ispirata ai fasti dello stile Liberty. La nuova identità della marca ne valorizza infatti le caratteristiche di autenticità e storicità, ma le reinterpreta in chiave contemporanea e punta a coinvolgere le nuove generazioni attraverso immagini audaci e ammalianti, ispirate al mondo della moda. Il restyling, realizzato in collaborazione con RobilantAssociati, parte dalla famiglia Cedrata, destinata a una clientela sofisticata, alla ricerca dell'essenza della tradizione italiana, ma abbraccia l'intera collezione, che si arricchisce di prodotti concepiti alla mixology di alta gamma.

Il tappo ridisegnato di Tassoni

La storica bottiglietta a buccia di cedro è resa ancora più iconica con un rilievo ben visibile del logo e della data di fondazione, e che sottolinea il legame con uil proprio territorio, il Lago di Garda. Un nuovo tappo riprende nei colori la confezione, resa più elegante con richiami allo stile floreale Liberty, e le nuove etichette. Queste ultime passano dalla plastica alla carta, coerentemente con l'impegno vero la sostenibilità di tutto il Gruppo Lunelli. Restano invariati il gusto e la ricetta originale della Cedrata: gli ingredienti continuano ad essere esclusivamente naturali e della migliore qualità, a partire da cedri Diomante di Calabria. Per apprezzare al meglio la Cedrata viene proposto un nuovo "perfect serve" che invita a sorseggiarla con ghiaccio e una foglia di basilico nel calice a coppa creato in esclusiva per Tassoni, con una texture che ricorda la buccia del cedro. La gomma è stata rinnovata grazie al contributo del Mastro Erborista di Tassoni, un modemo alchimista in grado di selezionare e abbinare in maniera originale ed esclusiva gli elementi naturali scelti peri vari drink.

La nuova collezione

La collezione che ne risulta si compone di quattro soft drink destinati al consumo liscio (Cedrata, Tonica al Cedro, Chinotto Bio e Sambuco Bio), quattro proposte ideali per la miscelazione (Tonica Superfine, Ginger Ale, Ginger Beer e Jada La Clasica) e il nuovo Gin, creato con 9 botaniche selezionate Ira cui l'essenza di Cedro. La linea mixology è stata totalmente rinnovata con l'ingresso di nuove proposte le cui ricette sono frutto della collaborazione con esperti bartender: Tonica Superline è l'acqua tonica premium di casa Tassoni, delicatamente amara con una persistente frizzantezza, ideata esclusivamente per la mixology e perfetta per l'abbinamento con il gin. Soda La Classica, dal gusto puro e genuino, doppiamente frizzante, è ideale per la migliore miscelazione. Ginger Beer e Ginger Ale sono le nuove nate biologiche: la prima è una bibita sodata a base di zenzero bio dal gusto delicato, la seconda è piacevolmente piccante, dal gusto ricco e intenso, naturalmente ambrata.

Matteo Lunelli, presidente di Tassoni

Altra importante novità è il Distilled Dry Gin, la cui nuova ricetta nasce dalla collaborazione con un campione mondiale quale Bruno Vanzan, uno dei più richiesti barman a livello internazionale, che ha ottenuto prestigiosi titoli nelle più importanti competizioni di Floir. Distillato in antichi alambicchi in rame, utilizzati da Tassoni fin dal 1872, il nuovo Gin è proposto in una bottiglia molto sofisticata, Gli aromi, completamente naturali, sono ottenuti da nove botaniche attentamente selezionate: cedo diamante, foglie di fico, faglie di alloro. ginepro, coriandolo, bergamolto, angelica, rosa centifolia e iris. «La nuova era di Tassoni coniuga tradizione e innovazione, storia e futuro, memoria e sogno» commenta Matteo Lunelli, amministratore delegato Gruppo Lunelli e presidente Tassoni. Valorizzeremo in chiave contemporanea il saper fare intrinseco nei 210 anni di storia dell'azienda e l'alta qualità delle sue creazioni, confermando in particolare l'iconica Cedrata come luxury soft drink italiano per eccellenza».