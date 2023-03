Cedea, l'acqua premium della Marmolada

Cedea è un’acqua di alta gamma che nasce a 1500 metri nel cuore delle Dolomiti della Val di Fassa, ai piedi della Marmolada. È un’acqua assolutamente naturale che sgorga da una fenditura della roccia. Un’origine che le dona un carattere regale, di assoluta trasparenza anche nel processo di produzione, all’ennesima potenza in merito alla sostenibilità.

Un'acqua che completa il pasto

Dalla sorgente è pronta per essere degustata. L’intervento dell’uomo è al minimo. Ecco allora un’acqua che è natura, vita ed eleganza allo stato puro. Anche per quanto riguarda la bottiglia, dal design lineare ed essenziale. Carismatica, ma non invadente, arreda la tavola e per le sue caratteristiche organolettiche completa il pasto in abbinamento alle portate.

Sul fondo e sul corpo delle bottiglie è presente la rosa

Il Giardino delle Rose di re Laurino

Un acqua oligominerale estremamente equilibrata che dona piacere agli occhi e al palato. Un prodotto che rispecchia le meraviglie del territorio. Quando le Dolomiti vengono colpite dal sole all’alba e al tramonto assumono un colore unico, che la leggenda locale attribuisce al manifestarsi del Giardino delle Rose di Re Laurino. E una di queste rose decora il fondo delle bottiglie Cedea, l’acqua Enrosadira.

www.cedea.com