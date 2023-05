Bellini Zero, l’aperitivo analcolico di Fonte Margherita 1845

Fonte Margherita 1845, che vanta cinque marchi di storiche acque minerali delle Piccole Dolomiti e due linee di bibite analcoliche, presenta Bellini Zero, nuovo aperitivo analcoloco. Dedicato all’universo horeca e al mondo della mixology sarà distribuito nell’originale bottiglia in vetro che rimanda ai tempi passati (27,5 cl) in Italia, in Europa e nel Middle East.

La linea di aperitivi analcolici di Fonte Margherita 1845: Bellini Zero, Gin Tonica Zero, Spritz Zero

Liscio, con ghiaccio o per i cocktail

Bellini Zero è realizzato con l’acqua ologominerale iposodica che sgorga dalla sorgente Camonda nel pieno delle Valli del Pasubio, pura polpa di pesca e aromi naturali. Al palato si presenta con sapore pieno e si può bere liscio, con ghiaccio o può essere utilizzato per i cocktail. Un aperitivo novità che amplia l’offerta degli aperitivi dell’azienda veneta che è già presente sul mercato con Spritz Zero e Gin Tonica Zero.

Bellini Zero

Aromi naturali e assenza di alcol, coloranti e conservanti

La linea rientra nella non-alcoholic mission dell’impresa, nella volontà di realizzare esclusivamente bevande salutistiche. L’uso degli aromi naturali, l’assenza di alcol, coloranti e conservanti e l’impiego della buona acqua oligominerale delle Piccole Dolomiti assicurano qualità e garantiscono il rispetto dei trend salutistici che emergono con sempre maggiore forza nei consumi.

Promuovere la socialità responsabile

Gli analcolici Fonte Margherita 1845 promuovono, inoltre, una socialità responsabile, la possibilità cioè di socializzare, di divertirsi e di proseguire nelle normali azioni della vita, come ad esempio, la guida dei veicoli. Bellini Zero è destinato al variegato mondo del fuoricasa che cerca nuovi prodotti all’insegna del gusto, della salubrità, della sostenibilità e della socialità responsabile.

Fonte Margherita 1845

Fonte Margherita 9, 36036, Torrebelvicino (Vi)

Tel. 0445 660110