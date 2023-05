Spritz perfetto con l’Acqua Mineral Seltz Maniva

Erano gli anni ‘70 quando nei bar il classico spritz, come molti altri cocktail, veniva corretto con una spruzzatina di seltz. Una prassi che al giorno d’oggi si è in parte persa sostituendo il seltz il più delle volte, con “semplice” acqua di rubinetto più o meno trattata e miscelata, o acque imbottigliate ma non minerali che hanno problematiche di gassatura, non regalando così ai palati più fini lo stesso risultato. L’azienda Maniva Spa ha ricercato e trovato una soluzione eccezionale di grande innovazione, qualità e sostenibilità per offrire al settore Horeca una novità assoluta per tutto il segmento della miscelazione.

L’Acqua Mineral Seltz Maniva è un'acqua seltz

L’Acqua Mineral Seltz Maniva, la soluzione per bar e ristoranti

L’Acqua Mineral Seltz Maniva è un'acqua seltz che mantiene invariata la gassatura e utilizza le alte qualità organolettiche proprie delle fonti alpine Maniva, da sempre garanzia di purezza. Mineral Seltz Maniva viene fornita in fusti di ultima generazione, che non hanno bisogno di manutenzione e che garantiscono la purezza, la qualità e la gassatura dell’acqua fino all’ultima goccia. Due le tipologie di fusti proposte, entrambi da 20 litri dotati di attacco a baionetta tipo “S” di uso universale, oppure da attaccare alla classica spina usata già per birra o per bibite gassate: uno dei fusti è in plastica vuoto a perdere, adatto ai locali dal medio/basso consumo di acqua di seltz, l’altro in acciaio a rendere, antiscivolo, impilabile, personalizzato e con tag incorporato per la radiofrequenza Rfid.

Mineral Seltz Maniva, acqua seltz sostenibile

Ma Mineral Seltz Maniva ha anche un plus in più: la sua piena sostenibilità! L’azienda Maniva, infatti, si è dotata di fusti in acciaio realizzati per una durata superiore ai 30 anni, adempiendo precisamente alle raccomandazioni dell’UE di incentivare il riutilizzo dei contenitori per alimenti. Il processo virtuoso e sostenibile fa sì che, una volta consumati tutti i 20 litri di Mineral Seltz Maniva contenuti nei fusti, l’azienda recuperi i vuoti e una volta sanificati, vengano poi riutilizzati per lo stesso uso. Sanificazione che viene gestita con energia 100% green, unicamente da fonte rinnovabile.

Inoltre, con l’impiego dei fusti, l’impianto di spillatura di Mineral Seltz Maniva non ha più bisogno di essere corredato dal carbonatatore per la gassatura e da filtri di protezione e trattamento, grazie all’alta qualità e alle proprietà dell’acqua minerale naturale Maniva. Con Maniva finalmente nasce il nuovo seltz di alta qualità 2.0!