Acqua Cedea sceglie Siad per la fornitura di gas alimentari

Cedea sgorga fresca e pura dopo oltre 10 anni di permanenza sotterranea tra le rocce dolomitiche, nel cuore delle montagne Patrimonio Unesco, proprio nel centro di Canazei, in provincia di Trento. È un’acqua oligominerale, a basso residuo fisso (133 mg/l secondo le analisi 2021), con soli 6,2 mg/l di sodio e 108 mg/l di bicarbonati che favoriscono la digestione. Il suo inconfondibile gusto morbido è dato dal pH 8.1 che le permette di essere perfetta in ogni abbinamento enogastronomico e per ogni tipologia di dieta. Le sue caratteristiche organolettiche vengono maggiormente valorizzate dalle iconiche bottiglie di design: Cedea Enrosadira e Cedea 8.1 pH, in vetro extra-bianco, completamente trasparente con etichetta serigrafata, sono globalmente riconosciute come oggetti di design e hanno meritato premi prestigiosi tra cui il Red Dot Award. Acqua Cedea è inoltre partner ufficiale degli Ambasciatori del gusto e di Amira, Associazione maître italiani ristoranti e alberghi.

«Le scelte della nostra famiglia e l’aiuto dei nostri collaboratori hanno fatto sì che si accendessero i riflettori su un prodotto troppo spesso dimenticato che invece deve essere un vanto per l’Italia intera», afferma Lizio Rizzi, che insieme alla moglie Monica è fondatore di Cedea, azienda che di recente ha vinto a Evian Les Bains, in Francia, per la terza volta consecutiva, il premio come miglior acqua naturale e miglior acqua frizzante al mondo.

Qualità, design e attenzione all’ambiente

Nel totale rispetto per la natura che le dà vita, Cedea è inserita nel contesto urbano dell’abitato di Canazei, a 1.500 metri slm, in un territorio unico che richiede attenzione all’ambiente e salvaguardia delle risorse. La fonte non ha bisogno di nessuna forzatura meccanica di “estrazione” ma solo della forza della propria pressione di scaturigine, ed è collegata alla produzione con una conduttura in acciaio lunga solo un centinaio di metri che non ha richiesto interventi invasivi sull’ambiente naturale. L’azienda ha scelto una filiera corta delle materie prime e produce solo bottiglie in vetro con anche una linea “vuoto a rendere” con recupero e riutilizzo delle stesse.

La professionalità di Siad al servizio della qualità di Acqua Cedea

Fra i partner di Acqua Cedea c’è il Gruppo Siad, attivo da oltre 90 anni nella fornitura di gas industriali, che si distingue per una presenza storica e consolidata nei settori technical gases, engineering, healthcare, Lpg e Natural Gas. Siad è presente anche in campo alimentare con la linea “Foodline”, che offre prodotti studiati ad hoc per adattarsi ai diversi processi nel settore del food&beverage. Nel caso di Acqua Cedea, fornisce gas come anidride carbonica o azoto liquido, che vengono utilizzati per la gassatura e l’imbottigliamento delle bevande. Ma l’offerta di Siad si estende anche alle miscele di gas per il confezionamento di cibi, che contribuiscono a migliorarne la conservabilità e la shelf life. Sono numerose dunque le applicazioni che prevedono l’utilizzo di una linea di gas altamente performante.

Il Gruppo Siad sviluppa l’attività nel settore engineering in tutto il mondo ed offre un know-how unico e di qualità nel recupero, cattura e distribuzione di anidride carbonica. Oltre che nel settore beverage, con la produzione e commercializzazione di compressori per il soffiaggio in Pet e Pla come il Vito Next. Gli esperti di Siad mettono competenza ed esperienza al servizio del cliente, offrendo consulenze mirate per individuare insieme la migliore soluzione, dopo aver valutato le necessità specifiche.

Lo stabilimento Siad

«Per Siad è certamente un orgoglio essere partner di Acqua Cedea», commentano Rhoman Rossi, marketing project manager nel settore food & beverage, e Massimiliano Coslovich, referente commerciale per il Trentino Alto Adige del Gruppo Siad. «Da sempre mettiamo a disposizione dei nostri clienti qualità, affidabilità, know-how e conoscenze per offrire il miglior servizio e una continua fornitura di anidride carbonica, intervenendo anche per ottimizzare la parte degli impianti».

Qualità di prodotto e attenzione all’ambiente fanno di Siad la scelta perfetta per gli operatori del settore gastronomico che vogliono offrire l’eccellenza italiana.

