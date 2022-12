La Rock Noel di Birrificio Il Mastio è miglior birra di Natale 2022

Il Natale è alle porte ed è tempo di... birra. Si è conclusa infatti la seconda edizione del concorso Birra dell'Anno Xmas Beers, organizzato da Unionbirrai per le festività. Ad aggiudicarsi il primo posto è stata la Rock Noel, Belgian Strong Ale del Birrificio Il Mastio di Colmurano, in provincia di Macerata. Secondo gradino del podio per la 21 12 del Microbirrificio Artigianale Incanto (Casalnuovo di Napoli - Na) e terzo per Santa Caos 2021 di Birra La Dama (Bedizzole - Bs).

Rock Noel di Il Mastio sul gradino più alto del podio

Birra e panettone: ecco i migliori abbinamenti

Il concorso ha premiato anche le migliori birre in abbinamento al panettone di Fiorenzo Ascolese, dell'omonimo panificio di San Valentino Torio, in provincia di Salerno, premiato come “Miglior Panettone Artigianale Tradizionale” della sesta edizione del concorso “Mastro Panettone”.

Ad aggiudicarsi l’oro e l’argento in questo caso è Birra Eretica (Ornago - Mb) rispettivamente con le birre Tre x Tre (Tripel) e Balurdon (Belgian Strong Dark Ale), terza classificata Cintura d'Orione di Birrificio del Forte (Pietrasanta - Lu).

Primo e secondo posto per Birra Eretica

Le birre di Natale, una tradizione del Nord Europa

Le birre di Natale rappresentano una tradizione secolare presente storicamente nel nord Europa, prodotte appositamente per le festività e con la caratteristica comune di avere un grado alcolico tendenzialmente elevato, aggiunta di spezie o comunque sentori speziati evidenti, un corpo tutt’altro che esile, un ampio range nel colore dato dalle diverse tostature dei malti impiegati e la predisposizione a molteplici abbinamenti gastronomici tra i quali non manca quello con i dolci della tradizione. Si tratta di birre prodotte appositamente per le festività natalizie che, per le loro variegate origini, non possono essere ricondotte ad un unico stile birrario, ma, pur avendo ispirazioni differenti, hanno tutte caratteristiche comuni e con il loro packaging richiamano fortemente alle festività.