Beer&Food Attraction: tutte le novità di Carlsberg Italia

Dal 19 al 22 febbraio Carlsberg Italia è presente a Rimini per l’8ª edizione di Beer&Food Attraction con un ricco ventaglio di soluzioni. A partire dalla tecnologia di spillatura DraughtMaster, che consente alle attività del fuoricasa di ampliare l’offerta inserendo birre speciali, stagionali o a rotazione. DraughtMaster garantisce maggiore freschezza e qualità del prodotto per un mese dall’apertura del fusto, perché non necessita di CO² aggiunta per la spillatura. Ogni 60 litri di birra spillata in fusti DraughtMaster™ (in 3 fusti da 20 litri) vengono risparmiati nell’atmosfera 25 kg di CO², pari a quanti ne assorbe un albero in un anno. Queste caratteristiche consentono all’esercente di ridurre gli sprechi e di incrementare i ricavi, offrendo birra dalla qualità eccellente fino all’ultima goccia. Inoltre, i fusti in Pet sono leggeri (il 43% in più dei fusti in acciaio), facili da cambiare, poco ingombranti e possono essere conferiti nella raccolta differenziata della plastica.

Birrificio Angelo Poretti presenta tre nuovi prodotti Specialità

1664 Blanc, una birra leggera e rinfrescante

Beer&Food Attraction sarà inoltre la vetrina privilegiata per presentare i nuovi prodotti, a partire dal nuovo brand nel segmento premium: 1664 Blanc, una birra leggera e rinfrescante, ideale per il momento dell’aperitivo. Il suo gusto deriva dall’armonia tra le sue due anime: da un lato, la vivacità di una birra frizzante e rinfrescante caratterizzata da note agrumate, di frutta esotica e di spezie, dall’altro, l’eleganza dell’equilibrio tra luppolo e coriandolo. Un amaro moderato bilanciato da note di pesca bianca. In anteprima, inoltre, il lancio di Grimbergen Fruits Rouges, birra fruttata con sottili note speziate e un'acidità equilibrata.

Il brand di punta di Carlsberg Italia, Birrificio Angelo Poretti, estenderà a tutta la sua gamma l’utilizzo del luppolo coltivato in Italia e presenterà tre nuovi prodotti, le Specialità del Birrificio Angelo Poretti, accomunate da luppolature a freddo che permettono di assaporare i profumi e le note caratterizzanti delle diverse varietà di luppolo scelte: 7 Luppoli Blanche con Luppoli Floreali, 8 Luppoli Pils con Luppoli Speziati, 9 Luppoli Ipa con Luppoli Agrumati. Sarà possibile degustare la 4 Luppoli Non Filtrata, il successo del 2022.

La tecnologia di spillatura DraughtMaster non necessita di CO2 aggiunta

Tuborg Strong, "Fresca come alla Spina"

Novità anche in casa Brooklyn con una Pilsner dall’aroma maltato, fresco e croccante, con delicate note luppolate ed erbacee. Immancabile a Rimini anche la Tuborg Strong, una Strong Lager avvolgente e bilanciata, che si caratterizza per purezza e bevibilità. Tuborg Strong è "Fresca come alla Spina", perché grazie al processo produttivo mantiene inalterati il gusto e la freschezza di una birra alla spina, ma in bottiglia.

www.carlsbergitalia.it