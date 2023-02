Otus Side B, birra Blanche da medaglia

Ancora grande soddisfazione per Otus, il birrificio di Seriate (Bg). Domenica 19 febbraio al concorso Birra dell’Anno 2023, il concorso organizzato da Unionbirrai che premia le migliori birre artigianali italiane e incorona il Birrificio dell’Anno, che si è svolto in occasione della giornata di apertura di “Beer&Food Attraction” a Rimini, Otus ha conquistato la medaglia di bronzo nella categoria 26 (Blanche, Witbier) con Side B, la birra in stile Blanche con aromi di frutta, note di agrumi e spezie con accento di vaniglia e gusto di cereali, miele, frutta e spezie.

La premiazione di Otus Side B



Terzo premio per la Side B

Si tratta del 3° premio ottenuto da Side B, che si aggiunge ai podi conseguiti presso i concorsi internazionali:

• Medaglia d’argento al Barcelona Beer Challenge 2022 nella categoria 24A Witbier (Belgian Ale)

• Medaglia d’argento all’European Beer Star 2018 nella categoria 29

(Belgian Wheat Beer)

Otus Side B



«La degustazione di Side B è un viaggio da nord a sud fra le fragranze della nostra penisola, inizia con il frumento tenero che facciamo coltivare appositamente in bergamasca, passa dal bergamotto calabrese e termina con il limone del sud: eccellenze italiane dal gusto unico. Side B ha solide radici europee e un sorridente carattere mediterraneo», spiega Alessandro Reali, birraio di Birrificio Otus.

In totale 21 premi alle birre Otus

«Con questo riconoscimento salgono a 21 i premi conseguiti dalle birre Otus nei più importanti concorsi nazionali e internazionali, per un totale di 7 birre premiate: ogni traguardo raggiunto rappresenta una grande soddisfazione per tutto il team di Birrificio Otus», racconta Giampietro Rota, responsabile commerciale di Birrificio Otus.