Arlecchino, la birra speciale in onore di Bergamo

A Rimini Beer & Food Attraction, non poteva mancare Otus, il birrificio artigianale di Seriate (Bg). Alla manifestazione di Rimini si è presentato mettendo in primo piano tutte le sue birre distribuite solo all’universo Horeca. Birre speciali, in quanto non contengono additivi chimici, conservanti e surrogati. Stabili nel tempo, sviluppano sempre le stesse proprietà organolettiche.

Il packaging speciale di birra Arlecchino, bottiglia da 75 cl

Lievito e orzo prodotti a pochi chilometri dalla sede

«Questa manifestazione – ha sottolineato Giampietro Rota, il responsabile commerciale – è stata l’occasione per presentare Arlecchino, una Keller 100% italiana a filiera corta. Lievito e orzo sono prodotti a pochi chilometri dalla nostra sede. L’orzo è una selezione di Otus e viene coltivato solo per la nostra birra nella Bergamasca. Il luppolo proviene da una cooperativa agricola emiliana. Il nostro mondo artigianale, con i suoi prodotti naturali, vuole proporre uno stile di vita migliore».

Giampietro Rota

Sull’etichetta il logo “Bergamo, Città dei Mille… sapori”

Con Arlecchino il Birrificio Otus aderisce all’iniziativa “Birra della Bergamasca” patrocinata dalla camera di Commercio di Bergamo. Per questo sull’etichetta compare il logo “Bergamo, Città dei Mille… sapori”, attribuito ai prodotti tipici locali.

Si inserisce inoltre nelle iniziative collegate a “Bergamo e Brescia capitale italiana della cultura 2023”, l’occasione per rappresentare a livello nazionale e internazionale il patrimonio culturale e agroalimentare del territorio.

Arlecchino è una birra a bassa fermentazione

Facile da bere e versatile negli abbinamenti

Arlecchino è una birra a bassa fermentazione. Il colore è dorato-ambrato e la schiuma cremosa è color avorio. L’aroma è caratterizzato dalle note dolci di cereali e miele del malto Pils che si fondono con quelle erbacee e speziate dei luppoli italiani Futura ed Aemilia, capaci di bilanciare l’iniziale gusto di malto, elegante e complesso. Una birra essenziale, facile da bere e versatile negli abbinamenti.

www.birrificiootus.com