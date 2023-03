1664 Blanca, la nuova birra del Gruppo Carlsberg con un twist in più

Una birra esuberante, un gusto esplosivo e rinfrescante arricchito da un ventaglio aromatico che va dall’agrumato al fruttato passando per delicato speziato: questo e molto altro è 1664 Blanc, la new entry di Carlsberg Italia, che arriva finalmente anche nel nostro paese, dopo aver conquistato più di sessanta mercati internazionali con il suo gusto dolce e sempre sorprendente e l’estetica che rimanda ai colori e all’atmosfera del Mediterraneo.

1664 Blanc, la new entry di Carlsberg Italia

Il successo di 1664 Blanc giace proprio nella sua formula unica, fondata su un sapiente accostamento di luppoli pregiati e delicati con un tocco di coriandolo. Le note agrumate, di pesca bianca e frutta tropicale creano un equilibrio perfetto di gusto tra leggera dolcezza e acidità. «Siamo entusiasti di questo nuovo progetto: 1664 Blanc è convivialità, una giocosa celebrazione della gioia di vivere che non rinuncia all’eleganza. È un mondo in cui il tintinnio dei bicchieri e il suono delle risate fanno assaporare a tutti il gusto con un twist in più - la risposta alle esigenze del consumatore contemporaneo, ancor di più dopo anni complessi che hanno determinato una riduzione delle occasioni di socialità. Non vediamo l’ora di raccontare questa novità al pubblico italiano e travolgerlo con il sapore riconoscibile della nostra birra: rinfrescante e accattivante» dichiara Serena Savoca, Marketing & Corporate Affairs Director di Carlsberg Italia.

Una birra da scoprire con tutti i sensi

Soluzione perfetta per pairing gastronomici a delicati e freschi ma ad alto impatto visivo, il modo migliore per scoprire 1664 Blanc è attraverso tutti i sensi: lasciandosi prima attrarre dal blu della iconica bottiglia e inebriare dai suoi aromi, quindi travolgere dalla freschezza della birra e della sua schiuma e infine sorprendere dal touch delle zest o scorza di limone – garnish chic per chiudere in bellezza e con freschezza. Questa birra unica è già disponibile presso selezionati punti del circuito Horeca grazie alla tecnologia DraughtMaster, il sistema di spillatura unico che utilizza fusti in Pet, al posto dei tradizionali fusti in acciaio, senza Co2 aggiunta.

Questa tecnologia garantisce maggiore freschezza del prodotto, perché non necessita di Co2 aggiunta per la spillatura, e consente una durata fino a 1 mese dall’apertura del fusto, riducendo gli sprechi. DraughtMaster è il perfetto connubio tra innovazione e sostenibilità, perché i fusti in Pet sono più leggeri, facili da cambiare, poco ingombranti e possono essere direttamente smaltiti nella raccolta differenziata della plastica. Inoltre, ogni 60 litri di birra spillata in fusti DraughtMaster (in 3 fusti da 20 litri) non vengono immessi nell'atmosfera 25 kg di Co2 pari a quanti ne assorbe un albero in un anno.