La birra OTUS Redvolution bronzo al World Beer Cup® 2023

La birra OTUS Redvolution del Birrificio Otus di Seriate (BG) si è aggiudicata il terzo posto nella categoria 47A (Traditional German-Style Bock) al World Beer Cup 2023, la più prestigiosa competizione brassicola al mondo. La cerimonia di premiazione si è svolta il 10 maggio al Music City Center di Nashville (Tennessee - USA). Organizzata dalla associazione no-profit Brewers Association, la World Beer Cup® celebra l'arte e la scienza della birra con l’obiettivo di creare una maggiore consapevolezza nei consumatori sui diversi stili birrari e profili di gusto, promuovendo al contempo il meglio della produzione proveniente da tutti i continenti. «Otus è l’unico birrificio italiano ad essere stato premiato tra quelli in gara quest’anno. Rappresentare l’eccellenza brassicola italiana a livello internazionale ci riempie di orgoglio» commenta Alessandro Reali, birraio di OTUS.

World Beer Cup 2023: oltre 10mila birra iscritte

Nota anche come le "Olimpiadi della birra", la World Beer Cup è nata nel 1996 come competizione biennale. Dallo scorso anno il contest è diventato annuale, registrando nel 2023 un’edizione da record:

10.213 birre iscritte

307 birre premiate

2.376 birrifici partecipanti

51 Paesi di provenienza dei birrifici

103 categorie di birra

176 stili di birra (incluse le sottocategorie)

272 giudici

26 Paesi di provenienza dei giudici

99 media delle birre in gara in ciascuna categoria

«La World Beer Cup riunisce i migliori produttori di birra da tutto il mondo e celebra la creatività, l'artigianato e la passione per la grande birra», ha affermato Chris Williams, direttore della competizione. «Ricevere un premio in questa competizione rappresenta un’attestazione di qualità e innovazione e ci congratuliamo con i vincitori di quest'anno per aver alzato l'asticella più in alto che mai».

Nove giorni per valutare le birre, il giudizio alla cieca

La valutazione delle birre si è svolta in 18 sessioni distribuite su 9 giorni. I giudici sono selezionati tra birrai, consulenti del settore e scrittori riconosciuti a livello internazionale e sono incaricati di valutare le birre nella loro specifica area di competenza e non in ogni categoria. Il giudizio avviene “alla cieca”, senza conoscere la birra o il birrificio che si sta valutando. Questo consente di giudicare le birre esclusivamente sulla base dei loro meriti. La giuria è libera di non concedere alcun premio se ritiene che in gara non vi sia una birra meritevole del primo, secondo o terzo posto in una determinata categoria.

I giudici sono inoltre tenuti a fornire un feedback scritto ai birrifici partecipanti in merito alle loro valutazioni, descrivendo gli attributi positivi del prodotto e i difetti rilevati durante la degustazione. Questa comunicazione ai birrifici aggiunge valore alle loro iscrizioni alla World Beer Cup® e fornisce uno sguardo sul processo di valutazione.

Redvolution: un nuovo equilibrio fra dolce e amaro

Redvolution è una birra a bassa fermentazione dal colore ambrato scuro, che interpreta in chiave contemporanea lo stile Traditional Bock. Le Bock sono birre corpose, fra le più forti nel panorama brassicolo tedesco, particolarmente apprezzate nelle feste e nelle occasioni conviviali per il notevole residuo zuccherino e gli aromi caldi e dolci derivanti dai malti caramello.

La luppolatura di Redvolution e il suo maggior grado di amaro rispetto allo standard di questo stile la rendono più bilanciata delle "sorelle" tedesche, tuttavia mantiene un corpo importante. Gli aromi sono complessi e spaziano dalla frutta sotto spirito, alla frutta secca e al caffè. Il gusto è di malto e caramello con accenti di caffè. Il terzo posto a Nashville rappresenta il secondo premio a livello internazionale per la Traditional Bock di OTUS: Redvolution era già stata infatti premiata con la medaglia di bronzo nella categoria 6C Dunkles Bock (Amber Malty European Lager) al Barcelona Beer Challenge 2022.

