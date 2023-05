Birra Peroni, persone centrali nella strategia aziendale

Un accordo che vuole sostenere soprattutto la conciliazione tra vita e lavoro, Birra Peroni conferma la volontà di continuare a mettere le persone al centro della propria strategia con il nuovo contratto integrativo di secondo livello per il periodo 2023-2025 sottoscritto dall’azienda con le organizzazioni sindacali nazionali e territoriali di FLAI-CGIL, FAI-CISL e UILA-UIL e RSU dei siti, con l’assistenza di Unindustria.

Birra Peroni: nuovo accordo integrativo, centralità delle persone nella strategia aziendale

Un focus importante sulla conciliazione vita-lavoro e l’inclusione, attraverso la conferma di un modello di lavoro agile che consente ai dipendenti dell’azienda di lavorare fino al 50% del tempo da remoto, senza giorni prestabiliti, con una maggiore flessibilità per i genitori con figli fino ai 3 anni e in caso di specifiche esigenze personali. In aggiunta a questo, sono stati introdotti nuovi permessi retribuiti per permettere alle persone di bilanciare sempre meglio impegni lavorativi e privati. In linea con la forte attenzione dell’azienda ai temi della diversità e dell’inclusione, inoltre, all’interno del nuovo contratto sono state estese le disposizioni previste per i coniugati anche alle unioni civili, previste dalla legge Cirinnà, e alle convivenze di fatto, a prescindere dall’orientamento sessuale. Tra le altre iniziative, è stato anche previsto un aumento del premio di partecipazione del 10% nei prossimi 3 anni, nonché l’erogazione nel mese di luglio di un importo straordinario di €200 da spendere in beni e servizi sulla piattaforma welfare aziendale.

Formazione e sviluppo delle persone

Non da ultimo, grande impegno è stato assunto sui temi della formazione e dello sviluppo delle persone: in tal senso, verrà sperimentato un nuovo modello organizzativo di stabilimento e un nuovo modello di competenze di tutti i lavoratori e le lavoratrici, prevedendo anche il potenziamento dell’organico attraverso l’inserimento già nei prossimi mesi di nuove risorse per lo sviluppo del business e dell’organizzazione.

Gianluca Di Gioia, direttore Risorse Umane di Birra Peroni

«L’ascolto costante ed attento delle nostre persone e delle loro esigenze è una condizione imprescindibile per tutte le nostre politiche in ambito People e quanto contenuto in questo contratto non fa eccezione», racconta Gianluca Di Gioia, direttore Risorse Umane di Birra Peroni. «Ci tengo a ringraziare ancora una volta le rappresentanze sindacali per il lavoro di questi mesi: le iniziative di questo contratto sono il risultato di una relazione e di un confronto efficace, che si rafforza anno dopo anno».

Le iniziative inserite nel nuovo contratto integrativo seguono numerose attività dedicate al benessere delle proprie persone che Birra Peroni porta avanti ormai da diversi anni. Ne sono un esempio il contributo straordinario di 600€ erogato alla fine dello scorso anno per supportare i propri collaboratori in un contesto economico sfidante, o anche la nuova policy sui congedi parentali che, attraverso l’introduzione di nuovi permessi, favorisce una corretta redistribuzione dei carichi familiari, con pari opportunità per i genitori intenzionali o di fatto.