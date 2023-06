Boom della birra in Italia: 1.326 birrifici e crescita del 104% in 7 anni

In Italia sono presenti 1.326 birrifici, con una crescita del 104% in sette anni. Il settore impiega direttamente 9.612 persone (+22%) e ha raggiunto una produzione di 17,6 milioni di ettolitri nel 2021. Questi sono i dati emersi dal report 2022 "Birra artigianale, filiera e mercati" presentato oggi a Firenze dall'associazione Unionbirrai, che rappresenta i piccoli birrifici indipendenti. Il rapporto, curato dal Laboratorio Obiart del dipartimento di Scienze e tecnologie agrarie, alimentari, ambientali e forestali dell'Università di Firenze, che analizza il settore della birra artigianale italiana. L'Italia si posiziona al sesto posto in Europa per numero di birrifici, dopo Francia, Regno Unito, Germania, Svizzera e Olanda, e al nono posto per volume di produzione. Un dato interessante evidenziato nel report è la crescita dei birrifici agricoli, che sono passati da circa 80 aziende agricole nel 2015 a 290 nel 2022, rappresentando il 22% di tutti i birrifici del paese e impiegando oltre mille persone.

In grande crescita il comparto della birra in Italia

L'indagine condotta presso i birrifici artigianali ha rivelato che su 130 realtà esaminate, nel 2022 sono state prodotte in totale 1.162 diverse etichette permanentemente presenti sul mercato, oltre a altre 716 in maniera non continuativa. In media, ogni birrificio offre da sette a dieci linee di prodotto diverse. Inoltre, molti birrifici artigianali offrono servizi di accoglienza ai clienti, con il 46% che dispone di tap room, il 24,6% di brew pub e il 32% che offre alimenti.

Ferraris (Unionbirrai): «La birra sta diventando sempre più popolare tra gli italiani»

Riguardo ai consumi, il report evidenzia che, secondo un'indagine condotta su 1700 persone, il 41% dei consumatori è abituale bevitore di birra, il 12% beve solo birra industriale e il 29% consuma sia birra industriale che artigianale. Vittorio Ferraris, direttore generale di Unionbirrai, sottolinea che «la birra sta diventando sempre più popolare tra gli italiani, e la birra artigianale in particolare. Ci possono essere diversi motivi dietro a questa tendenza, tra cui un cambiamento culturale nell'approccio al bere. Tuttavia, è importante riconoscere il merito agli operatori del settore per il lavoro che stanno svolgendo».