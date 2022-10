Arlecchino, la birra artigianale di Otus in edizione speciale

L’autunno di Otus si tinge dei colori di Arlecchino: con la sua ultima creazione il birrificio artigianale aderisce all’iniziativa “Birra della Bergamasca”, patrocinata dalla Camera di commercio di Bergamo. Ecco perché sull’etichetta compare il logo “Bergamo, Città dei Mille... sapori”, marchio di qualità attribuito ai prodotti tipici locali. L’iniziativa si inserisce inoltre nell’evento di ampio respiro “Bergamo e Brescia Capitale italiana della Cultura 2023”, che sarà l’occasione per le due città lombarde di rappresentare a livello nazionale e internazionale il patrimonio culturale di un territorio straordinario, inclusa la sua ricchezza enogastronomica.

La Keller “Arlecchino” ha rappresentato per Otus la scelta più adatta per partecipare a questo storico evento. Si tratta infatti di una birra 100% italiana e nella selezione delle materie prime è stata privilegiata dove possibile la filiera corta, anche in un’ottica di sostenibilità ambientale: lievito e orzo sono prodotti a pochi chilometri dalla sede di Seriate (Bg). L’orzo in particolare è una selezione di Otus e viene coltivato esclusivamente per le “birre del gufo”.

L'etichetta della birra Arlecchino

Arlecchino è una birra a bassa fermentazione dall’aspetto rustico, leggermente velato. Il colore è dorato-ambrato e la schiuma cremosa è color avorio (EBC 10). L’aroma è caratterizzato dalle note dolci di cereali e miele del malto Pils che si fondono con quelle erbacee e speziate dei luppoli italiani Futura ed Aemilia, capaci di bilanciare l’iniziale gusto di malto, elegante e complesso. Una birra essenziale, facile da bere e versatile negli abbinamenti.

Per questa birra la brasseria di Seriate ha chiesto all’agenzia Mete di progettare un’etichetta speciale: il gufo del marchio Otus e la maschera di Arlecchino si identificano per omaggiare un evento così importante per il territorio. Il design è valorizzato dalla lamina d’oro, un packaging elegante sia per chi vuole conservare un ricordo piacevole di questa iniziativa, sia per chi desidera farne dono in occasione delle festività. Il formato da 75 cl poi è ideale per essere stappato in compagnia.

