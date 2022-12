Miele di Luna, la birra stagionale di Otus

Chi durante le feste natalizie è solito gustare Winter Moon, la Belgian Golden Strong Ale di Birrificio Otus, quest’anno ritroverà la birra stagionale che conosce e apprezza, ma con un nuovo nome: Miele di Luna. La scelta del birrificio artigianale di Seriate (Bg) di cambiare il nome ad una fra le birre più apprezzate dai propri clienti non è casuale: dalla fondazione - avvenuta nel 2014 - ad oggi, Otus ha via via stretto la relazione fra il territorio e la propria produzione, sia in termini di approvvigionamento di materie prime e semilavorati, sia in termini di legami culturali. Nel 2021 inoltre è iniziata la coltivazione di orzo in campi situati nel circondario di Seriate con lo scopo di produrre malti eccellenti rispondenti alle proprie finalità organolettiche. Ciò anche al fine di accorciare la filiera a beneficio dell’ambiente.

Per questi motivi la scelta fatta in passato di attribuire nomi in lingua inglese ad alcune birre si è rivelata un limite comunicazionale. D’altro canto, la decisione di modificare il nome di Winter Moon nell’onirico quanto italianissimo Miele di Luna è in continuità con creazioni recenti quali Ambranera, Perla d’Orzo e Sole e Sale: nomi che esprimono il carattere artigianale e popolare del birrificio. Non è da escludere che la brasseria di Seriate decida di portare avanti questa operazione di rebranding anche per le altre birre Otus note con nomi inglesi.

Miele di Luna

Miele di Luna trae ispirazione dalla tradizione delle birre natalizie tipiche di alcune regioni del Nord Europa e diffuse soprattutto in Belgio. È una birra artigianale corposa dal temperamento robusto, in cui i profumi delicati dei malti che ricordano la frutta rossa sotto spirito e i dolci aromi di vaniglia e banana tipici dello stile belga vengono mediati da un finale dal taglio secco. Una Belgian Golden Strong Ale dal grado alcolico moderato (6,8%vol), morbida, rotonda e gradevole al palato, dalla schiuma fine e compatta, aderente e persistente, che si presta tanto alla tavola quanto ai momenti di convivialità e meditazione.

Le birre invernali sono da sempre molto apprezzate, specie nelle serate fredde, per questo motivo Miele di Luna è il dono ideale per le festività natalizie. Miele di Luna è disponibile in bottiglia da 75 e 33 cl e in fusto da 24 litri: chiunque desideri gustarla può chiederla al proprio locale preferito.

Birrificio Otus

via Fonderia Rumi 7 - 24068 Seriate (Bg)

Tel 035 296473