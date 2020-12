A tavola si fa festa con Italicus Drink con il rosolio di bergamotto

Pubblicato il 15 dicembre 2020 | 20:31

Lo Spritz a base di Italicus Rosolio di Bergamotto

l gusto aromatico del, le note dele delle botaniche profumate disi sposano bene con ilegata a Natale e Capodanno,Italicus è stato creato dadi fama globale e autorevole esperto di liquoristica. In soli tre anni dal lancio, ilè ora disponibile in oltre 30 mercati in tutto il mondo. Per accompagnare uno per ila tavola in modo insolito,propone duesemplici da realizzare: l’Italicus Spritz, la ricetta del perfect serve per gustare unacon il rosolio di bergamotto, e lo Sgroppino, ilda gustare a fine pasto.Ilrappresenta la storia della liquoristica in Italia. È buonoma può anche facilmente diventare l’per la preparazione di cocktail che hanno il profumo di casa e sviluppano una moderna leggerezza.: 1 parte di Italicus Rosolio di Bergamotto, 2 parti di Dry Prosecco e 3 olive verdi: miscelare in un bicchiere da vino grande, aggiungere i cubetti di ghiaccio e versare il Prosecco, guarnire con le olive infilate come perle in un bastoncino. Si può anche provare a sostituire il Prosecco con una tonica per gustare una nuova versione di Spritz, dissetante e leggero.: 2 parti di Italicus, una pallina di sorbetto al limone o all’arancia, una parte di Prosecco Doc.: versare il sorbetto in un thumbler basso o in una coupette e aggiungere Italicus e il Prosecco. Decorare con una grattata di scorza di limone fresco per aggiungere un tocco agrumato in più.Per informazioni: www.rosolioitalicus.com