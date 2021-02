Volcano Etna Dry Gin. Il gusto della Sicilia "spiritosa"

Pubblicato il 23 febbraio 2021 | 07:31

Volcano Etna Dry Gin

'idea dinasce circa quattro anni fa da tre amici, Alessandro Malfitana, sommelier del San Domenico Palace di Taormina, Diego Pollicina e Stefano Lo Giudice, quest’ultimodi Villa Neri Resort di Linguaglossa, quando il Gin comincia ad essere una delle bevande spiritose, più consumate al mondo e il Gin Tonic uno degli aperitivi più in voga in assoluto.«In un pomeriggio di, durante una passeggiata tra le sciare dell’, decidiamo di imbottigliare odori, profumi e aromi inebrianti di quel tramonto primaverile – ricorda Alessandro - nessuno infino a quel momento aveva pensato di produrre un prodotto simile e in quell’instante abbiamo assunto la consapevolezza che il nostromeritava che quelle straordinarie materie prime fossero lavorate e trasformate in ciò che sin dal primo istante ha voluto essere un prodottostraordinariamente bello e buono!»Accurata, infatti, è la scelta deidi Volcano Etna Dry Gin, che uno ad uno si mescolano mantenendo la propria personalità, intervenendo sul prodotto in maniera esclusiva, rendendolo unico e prezioso come ciò che lo ha portato in grembo, l’Etna. Questo gin, infatti, è un omaggio allo straordinario territorio dell’Etna e per questo motivo il suovuole svelarsi prezioso e intrigante.Ladal vetro possente ricorda l’indimenticabile periodo della “Prohibition Era”, l’epoca in cui comincia la sapiente ricerca del bere bene, mentre il, disegnato a mano da un artigiano locale, è realizzato con sabbia vulcanica etnea affinché un pezzetto di Etna possa viaggiare con ogni singola bottiglia di Volcano Gin, dovunque essa vada, voli o permanga. L’, infine, semplice ma raffinata offre dei giochi di bassorilievo che richiamano capricciosi disegni di lava.Collabora con Volcano Etna Dry Gin,nella figura di Global Brand Ambassador, personalità distinta e professionista di statura riconosciuta e di grande valore, oltre che fresco vincitore del sondaggio di Italia a Tavola – Il personaggio dell’anno 2020 Sezione Barman con ben 24.224 preferenze.