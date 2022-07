Dall’albume dell’uovo ecco ProUp, bevanda proteica senza latte

Gruppo Eurovo porta nel segmento Ho.Re.Ca. l’innovazione hi-protein con ProUp, la prima bevanda proteica senza latte sul mercato italiano ottenuta dalle proteine naturali dell’albume d’uovo. Dopo il positivo inserimento in Gdo, l’azienda specialista da 70 anni nella produzione di uova e ovoprodotti si appresta ad offrire anche al Food Service l’opportunità di arricchire il proprio assortimento con un prodotto che rappresenta una vera e propria novità nel mondo del performance food, pensato per rispondere alla domanda in costante crescita di prodotti proteici: grazie a ProUp, infatti, gli operatori di hotel, bar e strutture ricettive potranno offrire ai propri clienti una soluzione proteica alla solita colazione o una bevanda naturale da portare sempre con sé, in palestra ma anche in spiaggia, durante una passeggiata in montagna o in bici.

Le nuove bevande di Eurovo

Eurovo presenta Proup, bevanda proteica senza latte a base di albume

Con ProUp, Gruppo Eurovo punta a rafforzare il proprio ruolo di partner d’eccellenza per i professionisti attraverso prodotti innovativi e differenzianti, con l’obiettivo di soddisfare le esigenze di una clientela sempre più attenta ai valori nutrizionali dei prodotti e alla ricerca di un'alimentazione naturale ma performante anche fuori casa. L’innovazione di ProUp è racchiusa nella sua formula a base di albume d’uovo, uno scrigno di preziose proprietà nutritive come minerali (sodio, potassio e magnesio), vitamine del gruppo B e proteine, tra cui le ovoalbumine, che ne costituiscono l’80%. Altamente solubili e più facilmente digeribili, sono delle valide alleate per le persone intolleranti al latte e al lattosio, per gli sportivi e per chi cerca nuovi prodotti con cui rendere più sana ed equilibrata la propria dieta.

ProUp è un vero e proprio “sorso di proteine”: ogni bottiglia da 250 ml, ne contiene 20 g (circa il 40% del fabbisogno giornaliero medio). A rendere questa bevanda unica tra le tante proposte presenti sul mercato, inoltre, è anche l’elevata percentuale di frutta, pari al 20%, e i due gusti naturali mirtillo e lime-zenzero che, oltre a rappresentare una vera novità sul mercato, donano un gusto fresco e piacevole al prodotto.

Arricchita con Vitamina H, è pronta da bere ed è ideale per fare il pieno di proteine prima o dopo l’allenamento, ma anche da gustare ovunque e in qualsiasi momento della giornata poiché si mantiene fuori dal frigo fino a 6 ore. Priva di grassi, zuccheri e additivi, è adatta anche alle persone che soffrono di intolleranze alimentari perché gluten e lactose free. La pratica bottiglia da 250 ml, dal formato “on the go” perfetto per il frigo di hotel, bar e strutture ricettive, è in PET riciclabile con etichetta sleeve.

ProUp è ideale per rendere più proteica la colazione

ProUp è la bevanda proteica che carica con gusto, un modo tutto nuovo per reintegrare proteine piacevolmente, contribuendo a mantenere ossa forti e la corretta tonicità del tessuto muscolare. Ideale per rendere più proteica la propria colazione, ma anche per rendere healthy il momento del cocktail: grazie alla formula senza grassi e zuccheri di ProUp, è possibile creare drink alcolici e analcolici meno calorici, aggiungendo al contenuto proteico della bevanda ingredienti che forniscano il giusto apporto di vitamine e oligoelementi.

«ProUp è prodotto dal grande potenziale nel canale Food Service, soprattutto in una stagione come quella estiva in cui i turisti, oltre al relax, si dedicano anche allo sport e alla sana alimentazione. La forte domanda di proposte proteiche, soprattutto per la colazione, non è un fenomeno isolato alla grande distribuzione, ma interessa sempre più anche il canale dell’out-of-home, che guarda con grande interesse a referenze innovative, dinamiche e versatili. ProUp è un prodotto che risponde a tutte queste esigenze e che, grazie al suo pratico formato, è ideale per completare l’offerta beverage di hotel, bar e strutture ricettive», dichiara Danilo Ceci, direttore vendite food service di Gruppo Eurovo.