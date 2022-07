Alpex, la tonica premium dedicata ai professionisti

Fonte Plose, azienda di Bressanone (Bz), sbarca nel mondo della mixology con il marchio Alpex. Il nome si ispira all’eleganza dello stambecco che domina le Dolomiti (dove nasce l’esperienza di Fonte Plose) per fornire una linea di toniche e altre sodate premium, “al di sopra di tutto”, capaci di conferire alle bevande un gusto inedito. Una gamma completa destinata ai professionisti del settore, 100% made in Italy. Ogni bottiglia ha una sua peculiarità e si presta per creazioni originali, alternative ai “grandi classici” del buon bere italiano e internazionale.

Alpex Indian Dry Tonic Water

Le bevande - tutte prive di edulcoranti e conservanti - possono essere degustate sia come base ottima e versatile di cocktail, per stimolare la creatività dei barman, sia da sole, per assaporare ancora di più tutti i sapori e le sfumature di gusto, in modo puro.

Accattivante anche l’etichetta, con una testa di stambecco che troneggia e si accinge ad arrivare in vetta al mondo della mixology europea. Un motivo di orgoglio in più per il già affermato mondo di Fonte Plose.

Acqua Tonica Indian Dry : decisa nel gusto e pulita al palato, con una nota amaricante che la rende perfetta per esaltare il gusto dei migliori gin e distillati aromatici.

Acqua Tonica Italian Taste : ingredienti di ispirazione mediterranea, ricca nei profumi e negli aromi: dal rosmarino alla vasta gamma di sentori di agrumi.

Ginger Beer: gusto avvolgente e piccante, ottenuto miscelando aromi che esaltano la naturale freschezza dello zenzero, per sorprendenti Mule e analcolici dal gusto deciso.

Ginger Ale : Alpex fa la differenza rispetto agli altri ginger ale. Speziato e delicato al tempo stesso, si presenta elegante nel sapore, con una piccantezza persistente, un gusto pieno, morbido e spiccatamente agrumato. Stimola la fantasia nei cocktail ma è anche ottimo liscio con cannella e anice stellato per esaltarne le note speziate.

Soda Water : bolla persistente e perfetto bilanciamento di sapidità, ideale come base per cocktail sodati classici ma sorprendente anche in purezza.

Bitter Lemon : un Bitter Lemon che fa la differenza: rinfrescante e dalle note citriche e agrumate, con un retrogusto di limone e mandarino. Perfetto in abbinamento a gin o vodka, nell'interpretazione dei grandi classici della miscelazione, oppure stand alone servita con ghiaccio e fogliolina di menta o basilico.

Alpex Spritz: tutto il gusto del classico cocktail Spritz, dalla spiccata nota agrumata e il piacevole finale amaro, oggi in versione analcolica. Per chi non vuole rinunciare ad un aperitivo di carattere, ma lo preferisce senza alcol e di primissima qualità.

Fonte Plose

via Julius Durst 12 - 39042 Bressanone (Bz)

Tel 0472 836461