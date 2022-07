Verum, tutto il buono del Mediterraneo in una bottiglia

Verum non è solo un marchio di soft drink, ma un modo nuovo di vivere in maniera più sana, riscoprendo le tradizioni e i sapori veri. “Verum - Bevi più Naturale” nasce nel 2013 con l’obiettivo di migliorare la qualità del bere, facendo riscoprire al mercato nazionale e internazionale le bevande tradizionali italiane che fanno parte della nostra cultura. I prodotti dell’azienda, che ha sede a Villafranca di Verona, sono il frutto di una sana e coerente interpretazione di un nuovo concetto di benessere: assaporare una bevanda Verum significa scegliere uno stile di vita più attento e lasciarsi andare a un’esperienza sensoriale unica e piacevole.

Tonica di Bergamotto con olio essenziale di bergamotto e infuso di quassia

La Tonica di Bergamotto con olio essenziale di bergamotto e infuso di quassia è una fresca bibita gassata che rivisita la versione tradizionale dell’acqua tonica rispettando la mission aziendale: migliorare la qualità del bere analcolico. Conosciuta per le sue proprietà digestive, la quassia, qui utilizzata in sostituzione del chinino, incontra il gusto inconfondibile del bergamotto: dalla sua scorza ruvida e profumatissima si estrae un succo dal sapore piacevolmente agrumato che ben si sposa con la nota amara e persistente dell’infuso di quassia, ottenuto dalla corteccia della pianta caraibica dai fiori di colore rosso acceso. La Tonica di Bergamotto può essere gustata in ogni momento della giornata: da sola con ghiaccio, prima e dopo i pasti, per un aperitivo analcolico o miscelata con basi alcoliche per realizzare deliziosi cocktail.

Verum pone la massima attenzione alla scelta degli ingredienti utilizzati e ai processi produttivi per garantire un elevato standard qualitativo, in linea con l’orientamento di un consumatore sempre più esigente. La presenza delle botaniche in tutte le referenze della linea da miscelazione, l’attenta selezione delle materie prime e l’esclusivo metodo di lavorazione che prevede l’infusione delle spezie per 10 giorni permettono di esaltare i cocktail, rendendoli sempre più strutturati.

Verum - Bevi più Naturale

via Olanda 2 - 37069 Villafranca (Vr)

Tel 045 6305526