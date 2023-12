LaTerraDiPuglia, box regalo e gift card per un Natale dai sapori pugliesi unici

Il Natale si avvicina e se stai cercando un regalo unico e delizioso, LaTerraDiPuglia è la soluzione perfetta. Questo negozio online offre una vasta selezione di prodotti tipici pugliesi di alta qualità, garantendo un'esperienza di gusto, artigianalità e qualità “made in Puglia”.

L'interno di un box di LaTerradiPuglia

Tra le prelibatezze proposte, numerose varianti di taralli, friselle, passate di pomodoro fatte in casa, sughi, paté, conserve di verdure sott’olio e al naturale, legumi, olive, marmellate, olio, una varietà di pasta come sagne, orecchiette e maritati, vino, formaggi e una selezione di dolci. LaTerraDiPuglia si distingue per la passione per il buon cibo e l'amore per il territorio, garantendo prodotti privi di sostanze chimiche e realizzati con materie prime di alta qualità, coltivate secondo metodi tradizionali e nel rispetto dell'ambiente.

LaTerraDiPuglia, tante idee regalo tra cui scegliere

Le box regalo di LaTerraDiPuglia sono un dono originale e speciale, ideale per amici, parenti o come regali aziendali. Disponibili in 23 diverse opzioni con prezzi che vanno dai 22 fino ai 180 euro, le box possono essere personalizzate e riempite con i prodotti a scelta dalla vasta gamma della piattaforma. Dai nomi accattivanti come “I sapori della domenica pugliese” a “L’essenziale dalla Puglia” o il “Kit di sopravvivenza dalla Puglia”, queste box contengono la quintessenza dei sapori pugliesi: taralli, conserve, olio, dolci, pasta e vino. L'obiettivo è sorprendere e deliziare il palato di chi le riceve!

Un box ricetta di LaTerradiPuglia

LaTerraDiPuglia offre anche Gift Card nei tagli da 50, 100 o 150 euro, una pratica soluzione regalo che consente al destinatario di scegliere i propri prodotti preferiti. Le Gift Card sono voucher spendibili entro un anno, facili da riscattare sul sito https://shop.laterradipuglia.it/ mediante l'inserimento del codice univoco sconto al carrello.

Inoltre, per le aziende offre un servizio di regalistica aziendale enogastronomica su misura. È possibile richiedere un preventivo personalizzato per preparare box con prodotti di altissima qualità, non reperibili nei supermercati, ideali per omaggiare dipendenti, clienti o fornitori. Offri un regalo che soddisfa la vista, lo stomaco e il cuore di chi lo riceve!