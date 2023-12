Cocchi e Gobino, collaborazione tutta piemontese in speciali cofanetti degustazione

Giulio Cocchi, storico produttore di vermouth e vini aromatizzati, e Guido Gobino, maestro cioccolatiere artigiano, danno vita a una nuova speciale collaborazione in vista delle festività e non solo: un cofanetto che celebra il meglio del gusto piemontese attraverso l'armoniosa combinazione prodotti Cocchi nell’elegante formato mignon e le golose praline firmate Gobino.

L'abbinata Cocchi-Gobino

La proposta punta al gioco dell’abbinamento perfetto. Così, l’Aperitivo Americano Cocchi sposa le Scorze d'Arancia Ricoperte, in una raffinata sinfonia di aromi agrumati.

Il Cocchi Rosa si unisce alle Semisfere ai Frutti Rossi, per un connubio dove l’eleganza floreale del vino aromatizzato fa da contraltare alla dolcezza fruttata dei cioccolatini.

Lo Storico Vermouth di Torino Cocchi si abbina alle Semisfere Gianduja e Zafferano: qui l'unicità del Vermouth Cocchi si associa al gusto morbido e complesso del cioccolato gianduja e della spezia.

Il Dopoteatro Vermouth Amaro Cocchi è proposto con le Semisfere “Deforestation Free”, un impegno sociale con il sapore avvolgente del Vermouth Amaro e il messaggio di stop alla deforestazione.

Infine, l’iconico Barolo Chinato Cocchi è pensato insieme alle Semisfere alla Liquirizia, un abbinamento in cui la persistenza del vino aromatizzato fa da ideale contraltare all’intensità della liquirizia

Lo speciale cofanetto, limited edition, sarà distribuito in esclusiva tramite l’ecommerce Gobino, le botteghe di Gobino (via Lagrange 1, Torino e corso Garibaldi 35, Milano) e in cantina allo Spazio Cocchi (via Stazione 1 a Cocconato, Asti): un autentico omaggio all’eccellenza artigiana, una originale e gustosa proposta per regali memorabili.