Prugne della California e tre atleti italiani uniti per la salute e lo sport

Il California Prune Board (Cpb), che rappresenta coltivatori e confezionatori di prugne provenienti dalla California, ha rinnovato la collaborazione con tre atleti italiani per un progetto di comunicazione che abbraccia sport e nutrizione. L'attività, che lo scorso anno ha raggiunto oltre 600mila utenti sui canali social di Prugne della California, vede anche per l'anno 2023/2024 la partecipazione di atleti di spicco del panorama sportivo italiano. Al pallavolista Simone Giannelli, tra i migliori palleggiatori al mondo, e alla tuffatrice Elena Bertocchi, campionessa europea di tuffi, al secondo anno consecutivo di collaborazione, si aggiunge la nuotatrice Simona Quadarella, campionessa mondiale nelle gare stile libero di mezzofondo.

Simone Giannelli, Elena Bertocchi e Simona Quadarella

Il progetto di comunicazione integrata, della durata di sei mesi, è volto a mostrare i molteplici usi e i numerosi benefici che le Prugne della California apportano alle giornate degli atleti: dalla preparazione per gli allenamenti al post-gara, fino agli snack nel tempo libero. Tutti i contenuti creati in partnership con i tre sportivi saranno disponibili sui canali social di Prugne della California e su quelli dei singoli atleti.

Le Prugne della California alleate di Giannelli, Bertocchi e Quadarella

Le Prugne della California saranno, infatti, l'alleato perfetto dei tre sportivi durante la loro preparazione agonistica in vista delle competizioni che li vedranno protagonisti. Si caratterizzano, infatti, per un elevato tenore di potassio, che contribuisce al mantenimento della normale funzione muscolare; e un basso indice glicemico, grazie alla presenza di fibre e alla composizione dei loro glucidi che gli permette di fornire un'energia facilmente disponibile e di graduale assimilazione, ideale per workout ed esercizi fisici che prevedono uno sforzo prolungato. Le Prugne della California sono quindi lo snack ideale da consumare pre e post allenamento. Sono inoltre un'eccellente fonte di fibre1 e di due importanti nutrienti che supportano il mantenimento di ossa normali: la vitamina K e il manganese.

«Siamo lieti di rinnovare la collaborazione con atleti di rilievo come Simone Giannelli, Elena Bertocchi e Simona Quadarella: tre atleti di spicco del mondo sportivo italiano» ha spiegato Esther Ritson-Elliott, director of international marketing & communications California Prune Board. L'Italia è tra i primi mercati di riferimento in Europa per il California Prune Board, che per il 2023 e 2024 rinnova il suo impegno nel Bel Paese con attività integrate di marketing e comunicazione. Dopo gli ottimi risultati conseguiti lo scorso anno, siamo convinti che il progetto saprà nuovamente valorizzare al meglio tutti benefici delle Prugne della California, soprattutto per chi pratica attività sportiva con regolarità» ha concluso Esther Ritson-Elliott.

Per informazioni: www.californiaprunes.net/it