Farine Molino Spadoni, l'universo della pizza è in continua espansione

Farine professionali e adatte a ogni tipo di preparazione, dalla più tradizionale alla più innovativa: l’ampiezza di gamma offerta da Molino Spadoni permette di scegliere tra diverse farine specifiche per ogni tipologia di pizza. Questo consente di soddisfare le differenti esigenze dei clienti, proponendo un menù più vario, contemporaneo e rispondente ai food trend maggiormente in voga. Per intercettare i desiderata di ogni professionista, la gamma Molino Spadoni comprende farine con usi specifici: «Il mondo pizza sembra semplice, ma ogni pizzaiolo ha una sua visione, che lo rende unico.

Le Farine Molino Spadoni: la gamma Gran Mugnaio, la Gran Pinsa, La XXL e la Super Protein

Molino Spadoni, con la sua centenaria expertise molitoria, offre il giusto mix di tradizione e innovazione attraverso farine destinate a impieghi ben precisi» sottolinea il Pizza Specialist dell’azienda Vincenzo Cimino. Tutte queste proposte vanno di pari passo con la trasformazione che il mondo pizza sta vivendo grazie a chi, come Molino Spadoni, continua a investire in ricerca: «L’evoluzione registrata nel mondo molitorio ha fatto crescere anche il mondo pizza – continua Cimino - un universo in costante movimento, in linea con i cambiamenti nelle abitudini di consumo delle persone, sempre più attente a ciò che mangiano, sia per quanto riguarda gli aspetti nutrizionali che per la piacevolezza. Molino Spadoni sa intercettare tutto questo, mettendo a disposizione dei professionisti tutto il suo know how».

Molino Spadoni, una farina per tutti i gusti

In ogni pizzeria non possono mancare le farine Gran Mugnaio, appositamente studiate per realizzare pizze professionali nelle diverse versioni: la PZ1 per la preparazione di pizze a tempo di lievitazione veloce, ad esempio la pizza al taglio, la PZ2 per una pizza tradizionale ma soffice, con tempi brevi di lievitazione dalle 4 alle 6 ore, la PZ3 per la pizza classica a medio tempo di lievitazione, 6/8 ore, e infine la PZ4 per pizza croccante, il cui impasto richiede tempi molto lunghi, dalle 8 alle 18 ore. Ad oggi sono le best seller.

Forte di alcuni capisaldi, Molino Spadoni è in grado di portare grande innovazione nel settore. Tra i prodotti più contemporanei spicca la Miscela per Gran Pinsa alla Romana, con cui realizzare una specialità che negli ultimi anni ha goduto di una vera e propria rinascita: la pinsa, alternativa alla classica pizza riconoscibile per la sua forma ovale. Realizzata con uno speciale mix di farine - farina Tipo “1”, farina di soia, farina di riso e pasta acida, questa miscela assorbe oltre l’80% d’acqua, per un risultato finale alveolato e una piacevole scioglievolezza al morso. Anche la Farina Professionale XLL – Extra Lunghe Lievitazioni si presta per impasti idratati, digeribili e voluminosi. Una farina di grano tenero tipo “0” caratterizzata da una “forza” unica, fino a W 400, che la rende particolarmente adatta per la preparazione di pizze con lunghe lievitazioni, anche superiori a 72 ore. L’elevato contenuto in proteine di alta qualità tecnologica le conferisce la possibilità di realizzare impasti ad alta idratazione per la preparazione di tutti i prodotti lievitati. È così garanzia di una maggiore digeribilità, così come una resa più soffice e voluminosa, di grande effetto visivo e soddisfazione per il palato.

Alta qualità ed elevato livello di innovazione si ritrovano anche nel SuperproteiN, il preparato professionale della gamma salutistico-funzionale AlimentazionE DedicatA® Molino Spadoni. Una miscela caratterizzata dall’alto contenuto di proteine vegetali (30g per 100g di preparato), fonte di fibre, a base di Farina di Grano Tenero Tipo “1” e che contiene semi di lino e semi di girasole. Ideale per realizzare pane e pizza scelti da atleti e sportivi, ma anche da tutti coloro che, per mantenere il proprio benessere fisico, sono attenti al profilo nutrizionale ricercando la presenza di proteine vegetali di qualità, ma senza rinunciare al gusto. All’interno delle linee di prodotti salutistisco-funzionali del marchio AlimentazionE DedicatA® Molino Spadoni c’è anche il Preparato per pane, pizza e dolci a Basso Indice Glicemico. In questa miscela, come negli altri prodotti della linea a Basso Indice Glicemico, è presente l’amido resistente, un amido indigeribile che contribuisce a rendere graduale la digestione dei carboidrati e a limitare l’assorbimento degli zuccheri e grassi, elemento cardine nel controllo dell’innalzamento glicemico post-prandiale.

